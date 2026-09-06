Πολωνία: Επιβεβαίωσε πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από άγνωστο αντικείμενο που εισήλθε από τη Λευκορωσία

Στρατιωτικό ελικόπτερο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης εγγραφών συστημάτων ραντάρ, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.

Οι αρχές στην Πολωνία επιβεβαιώνουν μία πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ένα άγνωστο αντικείμενο που προσέγγιζε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε μία ανάρτηση στο X, αναφέρθηκε ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης εγγραφών συστημάτων ραντάρ, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ