Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Επιβεβαίωσε πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από άγνωστο αντικείμενο που εισήλθε από τη Λευκορωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πολωνία: Επιβεβαίωσε πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από άγνωστο αντικείμενο που εισήλθε από τη Λευκορωσία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στρατιωτικό ελικόπτερο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης εγγραφών συστημάτων ραντάρ, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.

Οι αρχές στην Πολωνία επιβεβαιώνουν μία πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ένα άγνωστο αντικείμενο που προσέγγιζε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε μία ανάρτηση στο X, αναφέρθηκε ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης εγγραφών συστημάτων ραντάρ, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Όλες οι μειώσεις φόρων που έρχονται - Τι αλλάζει για επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και τρίτεκνους, επιχειρήσεις

Τι είναι ο «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά» και πώς διπλασιάζει το ποσό της αποταμίευσης - Όλα τα μέτρα για τις οικογένειες

Πότε θα καταβληθεί η «13η σύνταξη» και το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο - Στα 1.000€ ο κατώτατος το 2028

tags:
Πολωνία
Λευκορωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider