Παπαστεργίου: Η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Ο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχε στην ανοικτή συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, που διοργανώθηκε στο «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, από την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων στην 90η ΔΕΘ.

«Για εμάς, για όλη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι προτεραιότητα» τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου στην ανοικτή συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, που διοργανώθηκε στο «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, από την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων στην 90η ΔΕΘ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

«Καταρχάς δεν θα πω κάτι καινούριο. Χθες ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, μίλησε για τον αποκλεισμό της χρήσης των παιδιών κάτω από 15. Είναι η καλύτερη λύση» ειπε ο κ. Παπαστεργίου. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνηση σημείωσε ότι ήταν και η αναβλητική στάση των πλατφορμών που συνέβαλε στο να κινηθεί η κυβέρνηση αποφασιστικά, ώστε για να υπάρξει μια άμεση λύση στο πρόβλημα.

«Θα σας έλεγα πως, αν απέναντί μας και ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι εδώ πέρα των πλατφορμών, ήταν το να καθίσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία συμφωνούμε, θα έλεγα πως η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει μια σταδιακή χρήση. Το διαδίκτυο είναι κομμάτι της ζωής μας και τα social media» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:

"Αλλά δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, να το πω ωμά και ξερά, βλέπαμε τις πλατφόρμες να πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, αν από τη μια πλευρά βάζουμε την ψυχική υγεία για τους παιδιών μας και από την άλλη το όποιο συμφέρον, προφανώς, θα πάμε έτσι και με πιο ακραία μέτρα, σε αυτά τα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν, ή τουλάχιστον κάνουν ό,τι μπορούν να διασφαλίσουν την ψυχική υγεία των παιδιών».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, προωθώντας ήδη από το 2024 σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη για κοινό όριο «ψηφιακής ενηλικίωσης», αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας και ασφαλέστερο σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ