Μετρό: Στις «ράγες» διαγωνισμός 149,5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση συρμών και κλιματισμό

Αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υ/Σ έλξης». Οι καθυστερήσεις και το αντικείμενο του έργου.

Στις «ράγες», έστω και με τις σχετικές καθυστερήσεις, εισέρχεται ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση μέρους του στόλου των συρμών και των υποδομών του Μετρό της Αθήνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ.) προ ημερών μόλις ενέκρινε τα τεύχη Διακήρυξης καθώς και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί, ο ανοικτός διαγωνισμός, ύψους άνω των 149,5 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υ/Σ έλξης». Πλέον, αναμένεται και η επίσημη προκήρυξη όπου θα αποτυπωθούν λεπτομέρειες για το αντικείμενο των παρεμβάσεων.

Το αντικείμενο της παρέμβασης

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα (12) συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, στην εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς καθώς και στην ανακαίνιση τεσσάρων (4) υποσταθμών (Υ/Σ) της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση, προσθήκη εξοπλισμού και συστημάτων καθώς και εργασίες που αφορούν σε όλα τα μέρη του συρμού (όπως καμπίνα οδήγησης, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, εσωτερικός χώρος επιβατών, υποδαπέδιο εξοπλισμός κ.α).

Η αναβάθμιση, πέρα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνει και συστήματα των συρμών που αφορούν στην άνεση και εμπειρία των επιβατών και όχι καθαρά στη λειτουργία των συρμών και στην παράταση του χρόνου ζωής τους, κατά 25 έτη. Τέτοια συστήματα είναι ο κλιματισμός, οι πινακίδες προορισμού, οι εξωτερικές κάμερες των θυρών, οι οθόνες προβολής μηνυμάτων / διαφημιστικά πλαίσια κ.α, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει και την ανακαίνιση τεσσάρων (4) υποσταθμών έλξης της Γραμμής 2, ο εξοπλισμός των οποίων λειτουργεί αδιαλείπτως περίπου από 14 έως και 27 έτη, με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ενέργειας που παράγεται από την ηλεκτροπέδηση των συρμών καθώς και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ κατά την υλοποίηση των έργων.

Το χρονοδιάγραμμα και οι παλιοί συρμοί

Να θυμίσουμε ότι το insider.gr είχε αναφερθεί προ 3μήνου στον εν λόγω διαγωνισμό, μεταφέροντας την απόφαση της ΣΤΑ.ΣΥ. να προχωρήσει στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με την παράδοση των υλικών να έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός τριάντα έξι (36) μηνών. Χρονοδιάγραμμα που σημαίνει ότι μπορεί η αναβάθμιση των παλαιότερων συρμών να μπαίνει πλέον «στις ράγες» από τη διοίκηση του φορέα, αλλά με ορίζοντα ολοκλήρωσης που προσεγγίζει την τριετία και μάλιστα όχι για το σύνολο των 28 συρμών αυτής της γενιάς, αλλά για τους 12. Αν, μάλιστα, κρίνουμε από τα δεδομένα που έχουν επικρατήσει σε άλλους σχετικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια συρμών ή την αναβάθμισή τους, π.χ. για τους 14 της Γραμμής 1 (Ηλεκτρικός) που «εκτροχιάστηκε» χρονικά, τότε, ο ορίζοντας 3ετίας, όχι από σήμερα, αλλά από την προκήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης, είναι τουλάχιστον… σχετικός. Μάλιστα, η παράδοση του πρώτου συρμού της Σύμβασης με αντικείμενο την «Αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1» πήρε και νέα (μικρή) παράταση για τις 7 Αυγούστου (από 14/07 πριν).

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συρμοί της σειράς 1 του μετρό της Αθήνας βρίσκονται σε κυκλοφορία από την έναρξη της λειτουργίας του μετρό, ήτοι πίσω στο 2000, άρα διανύουν το 25ο έτος της ηλικίας τους και παραπάνω. Οι εν λόγω συρμοί είναι οι μόνοι που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού στον χώρο των επιβατών, καθόσον την περίοδο που είχαν γίνει οι προδιαγραφές (1990) της προμήθειάς τους, κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε απαραίτητο. Σήμερα όμως το σύστημα αυτό θεωρείται απαραίτητο για την παροχή μιας άνετης και ποιοτικής μετακίνησης στον επιβάτη, δεδομένης της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, αλλά και ανοδικής τάσης της χρήσης του Μετρό. Ως εκ τούτου, η ΣΤΑΣΥ βάζει μπρος την αναβάθμιση των συρμών, όχι όμως όλων (στην πρώτη φάση).

Η χρηματοδοτική ένταξη

Υπενθυμίζεται ότι περίπου πριν από ένα μήνα, με κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών γνωστοποιούσαν η πράξη «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υποσταθμών Έλξης», εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027, με δικαιούχο τις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149.515.883,55 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120.577.325,44€ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του στόλου των επιβατικών συρμών των Γραμμών 2 και 3, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ., καθώς και η προσέλκυση νέων χρηστών από άλλα ιδιωτικά μέσα, με την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.