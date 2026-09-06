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Κομοτηνή: Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

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Κομοτηνή: Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα
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Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος.

Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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