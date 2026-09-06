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Ιράν: Θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκαλούν οι αμερικανικές κυρώσεις

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Ιράν: Θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκαλούν οι αμερικανικές κυρώσεις
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Έξι μήνες μετά από τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο πόλεμος εμφανίζεται να έχει τελματωθεί.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις αμερικανικές κυρώσεις που παραλύουν την οικονομία του, ενώ ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε για μία “οδυνηρή αντίδραση”, αν το Ιράν δεχθεί περαιτέρω επιθέσεις.

Έξι μήνες μετά από τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο πόλεμος εμφανίζεται να έχει τελματωθεί. Μια προκαταρκτική συμφωνία ειρήνευσης που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχει καταρρεύσει και μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί στις διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Μετά από μία παύση στις στρατιωτικές ενέργειες για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του Ιουλίου, τα ανταποδοτικά πλήγματα ξανάρχισαν, με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ν΄ ανακοινώνει ότι έπληξε τρία ιρανικά τάνκερ το Σάββατο, αντιδρώντας στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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