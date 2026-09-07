Μαϊάμι: Συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon - 5 νεκροί

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

Εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των διαδρόμων του αεροδρομίου.

Το Boeing 767-300 το οποίο εκμεταλλευόταν η 21 Air για την Amazon ως Prime Air Flight 7598 βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 μ.μ. τοπική ώρα έχοντας φτάσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λουίς Μουνιός Μαρίν του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο παγιδεύοντας τους επιβάτες στο εσωτερικό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.