Σιάμισιης (Helleniq Energy): Σε πρώτο πλάνο η αναβάθμιση των διυλιστηρίων - Επενδύσεις 3-5 δισ. ευρώ στην 10ετία

Με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν σήμερα το 50% της παραγωγής, η Helleniq Energy εξετάζει τις επόμενες κινήσεις, αναγνωρίζοντας το κρίσιμο momentum του κλάδου.

Επιτυχημένο εγχείρημα που «στρώνει το έδαφος» για την περαιτέρω ενίσχυση της «εξωστρέφειας» του Ομίλου συνιστά η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Vardax που διασυνδέσει το διυλιστήριο της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη με τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία, με βασική δραστηριότητα την εξαγωγή προϊόντων διύλισης με έμφαση στο ντίζελ προς τη γειτονική χώρα και ευρύτερα στη Βαλκανική.

Ειδικότερα, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο, ο αγωγός που τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία μετά από πολύχρονη παύση (ήταν εκτός από το 2013), στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καταλήγει να μεταφέρει το 80% του ντίζελ που καταναλώνει η Βόρεια Μακεδονία, συμβάλλοντας σημαντικά στον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, η Helleniq Energy εξετάζει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ, ώστε να μπορούν να υποδέχονται φορτία μέσω τραίνων, πράγμα που θα επέτρεπε περισσότερες ποσότητες να φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισήμανε ο ίδιος, ο εν λόγω σχεδιασμός δεν εξαντλείται στα σχετικά οικονομικά οφέλη που δύναται να προκύψουν από τον πολλαπλασιασμό των εξαγωγών αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που θέλει τα ελληνικά διυλιστήρια να ηγούνται στην εμπορία προϊόντων διύλισης τόσο στην περιοχή όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αναλογία με όσα ανέφερε προ ημερών ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης, μιλώντας σε αναλυτές, ο Ανδρέας Σιάμισιης ανέδειξε την οδυνηρή κατάσταση του κλάδου ευρωπαϊκά με πολλά διυλιστήρια να έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας σήμερα η Ευρώπη να μετράει μείωση του παραγωγικού της δυναμικού της τάξης των 167 εκατ. μετρητικών τόνων, γεγονός που βέβαια με την σειρά του διαμορφώνει μεγάλα περιθώρια εξαγωγών για τα ελληνικά διυλιστήρια που την ίδια περίοδο επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την «πεπατημένη» παρά να κάνουν επενδύσεις, καταλήγοντας σήμερα σε «θέση ισχύος» στα πλαίσια της σχετικής αγοράς για πολλαπλασιασμό των εξαγωγών.

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Περιθώρια για περισσότερες εξαγωγές

Σημειώνεται ότι η Helleniq Energy εξάγει πάνω από το 50% της παραγωγής με ανάλογα και μεγαλύτερα μεγέθη να καταγράφονται στην περίπτωση της Motor Oil. Αυτή την στιγμή, όπως προαναφέρθηκε, η Helleniq Energy φτάνει να καλύπτει το 80% των αναγκών της Βόρειας Μακεδονίας με τον κ. Σιάμισιη να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι τα περιθώρια εξαγωγών είναι τέτοια που θα μπορούσε να πουληθεί άλλο τόσο.

«Όλες οι χώρες θέλουν τα προϊόντα μας» ανέφερε σχετικά για να υπογραμμίσει την πρόθεση του Ομίλου να οικοδομήσει μεγαλύτερες συνεργασίες με τις βόρειες χώρες στη βάση της «οικονομικότητας» και της «ποιότητας» που χαρακτηρίζει σήμερα τα προϊόντα του Ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Helleniq Energy σχεδιάζει να προχωρήσει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της αρχικά στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως στα υπόλοιπα δύο διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα με σκοπό τόσο την αύξηση της παραγωγής όσο και την διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων με την έμφαση να δίνεται στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ντίζελ και βενζίνη με στόχο να υπάρξει αύξηση της τάξης του 10-15%.

Επενδύσεις 3-5 δισ. ευρώ σε βάθος 10ετίας

Αυτή τη στιγμή, όπως διευκρίνισε ο κ. Σιάμισιης, το όλο σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με το πρώτο βήμα να αποτελεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιθανές επενδυτικές παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στα διυλιστήρια. Το κόστος των επενδύσεων υπολογίζεται σε 3-5 δισεκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης σε βάθος πενταετίας ή δεκαετίας, πράγμα που συμμορφώνεται με την πρόθεση της Διοίκησης να επιχειρήσει παρεμβάσεις που θα φέρουν σε καλύτερη θέση τον Όμιλο την περίοδο 2030 με 2040.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου διευκρίνισε ότι οι επενδύσεις στη διύλιση δεν συνιστούν πισωγύρισμα προς τα ορυκτά καύσιμα που ούτως ή άλλως τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο θα συνοδεύουν το ενεργειακό μίγμα της χώρας για πολλά χρόνια ακόμη.

Αντιθέτως οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στόχο έχουν να απαντήσουν τόσο στο «σήμερα» με την αύξηση της ζήτησης όσο και στο «αύριο» με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων και την ενίσχυση του σκέλους των βιοκαυσίμων και των συνθετικών καυσίμων που συνιστούν την «επόμενη μέρα» στο κλάδο των πετρελαιοειδών. «Δεν πισωγυρίζουμε. Πάμε προς την σωστή κατεύθυνση» τόνισε σχετικά.

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Προτεραιότητα στις μπαταρίες

Από εκεί και πέρα, ο επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου προχωράει κανονικά με τον κ. Σιάμισιη να κάνει ειδική αναφορά στο κομμάτι της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την επικείμενη ηλέκτριση έργων του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη με συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 200 MWh.

«Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να γίνουν στις μπαταρίες» ανέφερε σχετικά για να συμπληρώσει την πρόθεση του Ομίλου να «εργαστεί» για διπλασιασμό των μεγεθών του σε παραγωγή και εμπορία. Ο εν λόγω σχεδιασμός συμμορφώνεται με την στοχοθεσία που συνοδεύει τον ενεργειακό κλάδο του Ομίλου την Enerwave, πρώην Elpedison, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναγνωρίζει θετικό πρόσημο στη μέχρι τώρα πορεία μετά τον μετασχηματισμό της εταιρείας ένα χρόνο πριν.

Σε γενικές γραμμές, η Enerwave διατηρεί τον στόχο αύξησης των μεριδίων της στη λιανική με την έμφαση να δίνεται στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, κρίνοντας ότι αυτά «συγκινούν» καλύτερα τον τελικό καταναλωτή έναντι μιας επιθετικής πολιτικής που καταλήγει να κινείται κάτω του κόστους χωρίς στέρεο μακροπρόθεσμο όφελος για τον πελάτη.