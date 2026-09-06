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Γερμανία: Ξεκάθαρη νίκη της AfD δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Γερμανία: Ξεκάθαρη νίκη της AfD δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία-Άνχαλτ
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Βρίσκεται κοντά σε αυτοδύναμη κυβέρνηση στο γερμανικό κρατίδιο. Οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Ξεκάθαρη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία - Άνχαλτ. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η AfD εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι Πράσινοι με 9%, το SPD με 8% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 5%.

Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδος τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Γερμανία
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