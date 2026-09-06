Σοφία Εφραίμογλου: Μόλις 12,6% οι γυναίκες CEO στην Ελλάδα

Να μη χάνουμε γυναίκες με γνώσεις και δυνατότητες από την επιχειρηματική ηγεσία, αναφέρει η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Σημαντική υποχώρηση της γυναικείας παρουσίας στις κορυφαίες θέσεις της επιχειρηματικής διοίκησης, αλλά και ένα βαθύτερο χάσμα στην πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση και στις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, ανέδειξε η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, μιλώντας στην εκδήλωση του επιμελητηρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ με τίτλο: «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Ανθεκτικότητα: ισότητα, οικογένεια και συμπερίληψη στην πράξη».

Επικαλούμενη την έρευνα Women in Business 2026 της Grant Thornton, η κα Εφραίμογλου σημείωσε ότι το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε από 30,7% το 2025 σε 27,1% το 2026, ενώ η υποχώρηση στις θέσεις CEO και Managing Director ήταν ακόμη μεγαλύτερη, από 20% σε μόλις 12,6%.

Παράλληλα, το χάσμα διευρύνεται όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για τεχνολογία, κεφάλαια και διεθνή ανάπτυξη. Η συμμετοχή των γυναικών στις νεοσύστατες επιχειρήσεις βρίσκεται περίπου στο 15%, αλλά στις καινοτόμες startups περιορίζεται μόλις στο 6%. «Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην επιχειρηματικότητα ανάγκης», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περισσότερες γυναίκες να δημιουργούν επιχειρήσεις ευκαιρίας, με καινοτόμα προϊόντα και δυνατότητα να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές.

Κεντρικό εμπόδιο παραμένει η χρηματοδότηση. Το 2024, οι επιχειρήσεις με αποκλειστικά γυναίκες στις ιδρυτικές τους ομάδες έλαβαν μόλις το 2,5% της χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου στην Ευρώπη. Η ίδια επισήμανε, μάλιστα, την αντίφαση ότι, ενώ διεθνείς μελέτες καταγράφουν καλύτερη συμπεριφορά αποπληρωμής και χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο των γυναικών στις μικροπιστώσεις, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση ακόμη και σε μικρά ποσά επίσημης χρηματοδότησης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η κα Εφραίμογλου υπογράμμισε την ανάγκη ενός πλήρους χρηματοδοτικού «διαδρόμου», από τις μικροπιστώσεις για το ξεκίνημα και τα εγγυοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη έως την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια για το scale-up. Παράλληλα, τόνισε ότι η δικτύωση πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα -πωλήσεις, συνεργασίες, χρηματοδότηση και εξωστρέφεια- και όχι να περιορίζεται σε γενικά προγράμματα mentoring.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Οργανισμό Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ), που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ και άλλων επιχειρηματικών φορέων. Όπως ανέφερε, εξετάζεται η επανάληψη και διεύρυνση των προσκλήσεων προς καινοτόμες γυναικείες startups, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα συνδέει εκπαίδευση, επενδυτές, μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρηματικές αποστολές και υποστήριξη για scale-up.

Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 32,8% των εργαζομένων στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, ενώ μόνο ένας στους πέντε ειδικούς στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι γυναίκα. Η κα Εφραίμογλου έδωσε έμφαση στην ανάγκη πρακτικής εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό μάρκετινγκ, την ανάλυση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την επιχειρηματικότητα αλλά και την παραμονή και εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα είχε το 2024 το δεύτερο υψηλότερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, στις 18,8 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, περίπου το 75% των μητέρων μικρών παιδιών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αναφέρουν ως βασική αιτία τις υποχρεώσεις φροντίδας, έναντι μόλις 13% των πατέρων.

Η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέδειξε ως αναγκαίες παρεμβάσεις τις διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών, την ίση αμοιβή, τα προγράμματα ομαλής επιστροφής στην εργασία και τις καλύτερες δομές φροντίδας. Παράλληλα, μέσω του ΟΓΕΗ σχεδιάζεται οργανωμένη βάση γυναικών με τα κατάλληλα προσόντα για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια, ώστε το διαθέσιμο γυναικείο ταλέντο να συνδέεται με πραγματικές θέσεις ευθύνης.

Το μήνυμα της κας Εφραίμογλου ήταν σαφές: στόχος δεν είναι απλώς περισσότερες γυναίκες να κάνουν το πρώτο επιχειρηματικό βήμα, αλλά να μπορούν να μετατρέπουν μια καλή ιδέα σε βιώσιμη, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχείρηση και να έχουν τα κεφάλαια, τις δεξιότητες και τις διασυνδέσεις για να τη μεγαλώσουν. «Η ουσία είναι να μη χάνουμε στην πορεία ανθρώπινο δυναμικό που έχει ήδη τις γνώσεις και τις δυνατότητες να προσφέρει», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

