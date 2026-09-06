Βρετανία: Συνάντηση με τον CEO της JLR θέλει ο υπ. Επιχειρήσεων ενόψει περικοπών σε θέσεις εργασίας

Η Jaguar Land Rover φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει 4.000 θέσεις εργασίας.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων της Βρετανίας, Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε ότι θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Jaguar Land Rover (JLR) για να συζητήσουν τις περικοπές θέσεων εργασίας στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει 4.000 θέσεις εργασίας.

Ο Ρέινολντς δήλωσε την Κυριακή στο BBC ότι, αν και επιθυμεί να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι «δύσκολο» τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η JLR, η οποία απασχολεί περίπου 30.000 ανθρώπους στη Βρετανία και το μεγαλύτερο εργοστάσιό της βρίσκεται στο Σόλιχαλ, στα Δυτικά Μίντλαντς, ανήκει στην ινδική Tata Motors. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι χρειάζεται να εξοικονομήσει 1,7 δισ. λίρες τα επόμενα δύο χρόνια και, ως εκ τούτου, θα θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Οι δασμοί και η Κίνα

«Πρέπει να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς», δήλωσε εκπρόσωπος της JLR.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα αποτελέσουν πλήγμα για τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από έξι εβδομάδες και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει να «επανεκβιομηχανίσει» τη Βρετανία.

Η JLR, η οποία διαθέτει επίσης σημαντικές εγκαταστάσεις στην κεντρική και τη βόρεια Αγγλία, έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντική αγορά για τα πολυτελή μοντέλα Range Rover και Defender. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός από κινεζικά μοντέλα, όπως το Jaecoo 7 - το οποίο κατατάσσεται τρίτο μεταξύ των αυτοκινήτων με τις υψηλότερες πωλήσεις στη Βρετανία - πλήττει επίσης τις πωλήσεις.

Η εφημερίδα Times ανέφερε ότι 4.000 θέσεις εργασίας στη JLR θα καταργηθούν σε διάστημα δύο ετών, μέσω προγράμματος εθελούσιας εξόδου που αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ενέκρινε ένα σχέδιο μετασχηματισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να αντιμετωπίσει τους δασμούς και τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

