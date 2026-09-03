Ideal Holdings: Τα 10 deals που δεν προχώρησαν και η δυναμική της επένδυσης στην Kymora

Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε διαπραγματεύσεις με συνολικά δέκα εταιρείες, με στόχο ένα πιθανό deal, βρέθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο η Ideal Holdings.

Όπως αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης ο επικεφαλής του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και τους επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Ideal Holdings βρέθηκε σε συζητήσεις για συνολικά δέκα επενδύσεις το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, από τις δέκα εταιρείες, οι πέντε δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, οι τρεις στον τεχνολογικό κλάδο και οι υπόλοιπες δύο αφορούσαν ευρύτερα στον κλάδο της βιομηχανίας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν με καμία από τις εν λόγω εταιρείες τελικά, καθώς κρίθηκε πως καμία από τις ευκαιρίες που εξετάστηκαν δεν πληρούσε στον απαιτούμενο βαθμό τα επενδυτικά κριτήρια του ομίλου ως προς την αποτίμηση, την προσδοκώμενη απόδοση και τη σχέση κινδύνου-απόδοσης.

Η σημασία της απόκτησης του 25% της Kymora

Στον αντίποδα, η Ideal Ηoldings γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors LLP και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited.

Η Kymora Limited κατέχει το 100% του Byte Group, το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και το 100% της Μπάρμπα Στάθης.

Η συνολική επένδυση για την απόκτηση του 25% της Kymora Limited που κατέχει η Oak Hill Advisors και αντιστοιχεί σε 25% του Byte Group, 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και 25% της Μπάρμπα Στάθης ανέρχεται συνολικά σε 118,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 112,75 εκατ. σε μετρητά και 6,0 εκατ. σε μετοχές της Ideal Holdings που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή 6,0 ευρώ ανά μετοχή). Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους 475 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της Ideal Ηoldings, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των 45 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Γιατί προτιμήθηκε η επένδυση στην Kymora

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση στην Kymora αφορά σε μια στρατηγική απόφαση κατανομής κεφαλαίου, η οποία αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αντιλαμβάνεται τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Δεδομένων δε των επενδύσεων που αξιολογήθηκαν στα τρόφιμα, την πληροφορική και τη βιομηχανία και δεν προχώρησαν, επιλογή της διοίκησης ήταν να μην προχωρήσει σε μια νέα εξαγορά απλώς και μόνο για να επενδύσει τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Αντίθετα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση αποφάσισε να τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια στις εταιρείες χαρτοφυλακίου που γνωρίζει καλύτερα, των οποίων τα επιχειρηματικά πλάνα παρακολουθεί σε βάθος και για τις οποίες διαθέτει υψηλή ορατότητα ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συναλλαγής είναι οι όροι με τους οποίους αυτή πραγματοποιείται. Οι μειοψηφικές συμμετοχές αποκτώνται στον ίδιο πολλαπλασιαστή στον οποίο είχε γίνει η αρχική επένδυση από την OHA, σε επίπεδα αισθητά ελκυστικότερα από τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι η Ideal Holdings έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την οικονομική της συμμετοχή στις επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που ήδη γνωρίζει σε βάθος, σε αποτιμήσεις που θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικές και χωρίς να αναλαμβάνει το βαθμό εκτελεστικού κινδύνου που θα συνόδευε μια νέα εξαγορά σε μια «άγνωστη» επιχείρηση ή αγορά.