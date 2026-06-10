Αυτό είναι το όραμα για τα Attica ως το 2030

Τι περιλαμβάνει το πενταετές επενδυτικό πλάνο για την ανάπτυξη της εταιρείας καθώς οδεύει στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου. Τα ορόσημα και το στοίχημα του μέλλοντος. Ένα προς ένα τα projects της επόμενης πενταετίας

Την επόμενη φάση ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα σχεδιάζει η Ideal Holdings, έχοντας καταρτίσει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030 και με γνώμονα ένα νέο κεφάλαιο για το premium retail στην Ελλάδα.

Στόχος του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των attica ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα, μέσω ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στην αγορά, αλλά και επέκτασή τους με νέους χώρους και εμπορικά concepts. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα επενδυθούν περί τα 58 εκατ. ευρώ μέσα στην πενταετία, από τα οποία τα 35 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, ενώ ένα ποσό ύψους 23 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε νέα concepts.

Σήμερα, τα attica διατηρούν μερίδιο 11% στην εγχώρια αγορά premium retail, η οποία το 2025 αποτιμήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ. Έως το 2030, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στο 15%-16%, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ.

Τι σχεδιάζεται για την περίοδο 2026-2030

Όπως αποκάλυψαν στους εκπροσώπους του Τύπου, κατά τη διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης και ο αναπληρωτής CEO και CFO, Διονύσης Δουλαβέρης, οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου ανάπτυξης των Attica έως το 2030 θα είναι οι εξής:

Το Elevation Project

Στο πλαίσιο του «Elevation Project», τα attica στοχεύουν σε επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030, ή σωρευτικά σε επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τάσεις του retail και στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη σε όλα τα κανάλια και σημεία (πολυκατάστημα, monobrand κατάστημα και ηλεκτρονικό κανάλι), τα attica εστιάζουν σε συνεχή αναβάθμιση των χώρων, ενίσχυση του brand portfolio και εισαγωγή premium υπηρεσιών, όπως VIP δωμάτια, personal shopping, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μόδας, ομορφιάς και εστίασης.

Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία, έχουν ήδη επενδυθεί 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Elevation Project.

Το City Link Luxury Project

Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία για την εξέλιξη του πρώτου ορόφου του City Link.

Πρόκειται για συνολική έκταση 2.700 τ.μ. με στόχο να εξελιχθεί σε luxury retail προορισμό που θα φιλοξενεί τους κορυφαίους παγκοσμίως luxury οίκους μόδας.

Επέκταση κατά 7.500 τ.μ. με νέα καταστήματα

Η επόμενη φάση των Attica προβλέπει την επέκτασή τους κατά 7.500 τμ με νέα καταστήματα. Αυτά θα είναι είτε Monobrand καταστήματα, είτε attica Beauty Stores, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα και τη δημιουργία ενός μικρότερου attica.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η επέκταση των monobrand καταστημάτων κατά 1.000-1.500 τ.μ., με άνοιγμα 4-6 νέων καταστημάτων σε επιλεγμένα σημεία μέσα στην περίοδο 2027-2030, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οίκους.

Επίσης, προχωρά ο σχεδιασμός για τα attica Beauty Stores, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου concept καταστημάτων ομορφιάς σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας που θα διαθέτουν exclusive brands. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η λειτουργία 4-6 καταστημάτων από το 2027 έως το 2029 συνολικής έκτασης 3.000-3,500 τ.μ.

Παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου, μικρότερου πολυκαταστήματος, το οποίο θα βρίσκεται εκτός του κέντρου της Αθήνας αλλά και εκτός του Golden Hall. Το νέο concept θα αναπτυχθεί σε επιφάνεια περίπου 2.500 τ.μ. και θα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τάσεις του λιανεμπορίου, με μεγαλύτερη έμφαση στις κατηγορίες premium και luxury προϊόντων, στις υπηρεσίες και στην εμπειρία πελάτη.

Κανονικά προχωρά την ίδια ώρα και ο σχεδιασμός για τρία καταστήματα στο Ελληνικό στη Riviera Galleria.

Ενίσχυση του e-shop και ψηφιακός μετασχηματισμός

Τα Attica του μέλλοντος ποντάρουν στην περαιτέρω ισχυροποίηση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, το οποίο αποτελεί ήδη το «νούμερο 1» ψηφιακό σημείο πώλησης στα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα, διαθέτοντας περισσότερους από 60.000 κωδικούς.

Ταυτόχρονα, με επενδύσεις ύψους 2 εκατ. ετησίως, τα attica στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της «phygital» εμπειρίας με την εισαγωγή νέου, εξελιγμένου συστήματος CRM & Loyalty και την αναβάθμιση των ταμειακών υποδομών.

Πώς θα γίνει η Αθήνα luxury hub

Πέραν της ισχυροποίησης των attica ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα, υπάρχει και ένας ευρύτερος στόχος για τη διοίκηση.

Αυτός δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της Αθήνας - αλλά και της Θεσσαλονίκης σε δεύτερο στάδιο - σε ένα ισχυρό luxury hub για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Οραματιζόμαστε την Αθήνα ως ένα luxury hub», τόνισαν χαρακτηριστικά τα στελέχη τηες εταιρείας.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες και διαχρονικά κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τέσσερα monobrand και δύο multibrand καταστήματα, καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εντός του 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες ψώνισαν στα attica, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς ενώ περισσότεροι από 11,4 εκατ. πελάτες επισκέφθηκαν το attica e-shop.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.