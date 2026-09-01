Πτωτικό ξεκίνημα στον Σεπτέμβριο για τις ευρωαγορές

Οι επενδυτές επεξεργάζονται νέα μάκρο και αναλύουν και τις δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ που προμηνύουν αύξηση επιτοκίων. Στο επίκεντρο και το selloff στα ομόλογα.

Απώλειες σημείωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου με τους επενδυτές να επεξεργάζονται νέα μάκρο για την οικονομία της Ευρωζώνης. Παράλληλα, εστίασαν στο νέο selloff που καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, ενώ αναλύουν και τις δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ που προμηνύουν αύξηση επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,56% στις 647,46 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,81% στις 6.368 μονάδες. Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 1,14% στις 25.958 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,57% στις 8.287 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,32% στις 10.790 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολίσθησε 1,33% στις 51.915 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 ανήλθε στις 19.815 μονάδες με -0,79%.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Γκεντιμίνας Σίμκους υποστήριξε ότι μία αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας δεν θα ήταν αρκετή για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο. Από τη μεριά του ο διοικητής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια είναι «αρκετά προβλέψιμη» και ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις των αγορών.

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων σκαρφάλωσαν και πάλι στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της. Ειδικότερα, τα ομόλογα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία υποχώρησαν την Τρίτη, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων της ιαπωνικής κυβέρνησης να αγγίζει το 3% για πρώτη φορά από το 1996. Αυτό ακολούθησε ένα sell off των αμερικανικών ομολόγων, οδηγώντας το 10ετές ομόλογο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο, με τον δομικό δείκτη να ανεβαίνει 2,4%. Στην ενέργεια η άνοδος ήταν 14,3% και στις υπηρεσίες 3% στην Ευρωζώνη, ενώ στον κλάδο τρόφιμα, αλκοολ, καπνός ήταν 1,2%. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος ήταν 2,7%.

Παράλληλα, η μεταποίηση στην Ευρωζώνη κατέγραψε περαιτέρω ενίσχυση τον Αύγουστο, με την δραστηριότητα να αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, καθώς οι νέες παραγγελίες σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση από τις αρχές του 2022 και η παραγωγή επιταχύνθηκε σημαντικά, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI (Purchasing Managers’ Index™) μεταποίησης της S&P Global για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες τον Αύγουστο από 51,9 μονάδες τον Ιούλιο, η υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2022, ενώ ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση των 52,8 μονάδων.