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Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

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Ρωσικά drones έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
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Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ουκρανικών φορτηγών πλοίων και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής που εξυπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της ημέρας μαχητικά drones έπληξαν ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής στρατιωτικού υλικού στο Ουσάτοβε της Οδησσού, ένα φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Πιβντένι της ίδιας περιφέρειας, κι ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα το οποίο μετέφερε όπλα και πυρομαχικά για τον ουκρανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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