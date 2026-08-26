Νότια Κορέα: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αεράμυνας

H διπλωματία της Νότιας Κορέας επέδωσε διαμαρτυρία στη Ρωσία και την Κίνα, αξιώνοντας να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων συμβάντων.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα καταδιωκτικά της χώρας, διότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν για λίγη ώρα στην κορεατική ζώνη αεροπορικής άμυνας (KADIZ). Το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ διευκρίνισε ότι δεν παραβίασαν τον νοτιοκορεατικό εναέριο χώρο.

Παρόμοιο συμβάν, στο οποίο είχαν εμπλακεί σε εκείνη την περίπτωση κινεζικά και ρωσικά αεροσκάφη, είχε αναφερθεί από τη Σεούλ τον Ιούνιο. «Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν ρωσικά (στρατιωτικά) αεροσκάφη αφού εισήλθαν στη ζώνη και αναπτύχθηκαν καταδιωκτικά της πολεμικής αεροπορίας για κάθε ενδεχόμενο», εξήγησε το υπουργείο.

Τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν και εξήλθαν από τη ζώνη πάνω από την ανατολική θάλασσα, γνωστή επίσης ως θάλασσα της Ιαπωνίας, πάντα κατά το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας. Ο όρος αναφέρεται σε τομέα που διαφέρει από τον εναέριο χώρο οποιουδήποτε κράτους, είναι πολύ πιο ευρύς, και τα ξένα αεροσκάφη στη θεωρία τουλάχιστον οφείλουν να αναγνωρίζονται σε αυτόν, για λόγους ασφαλείας.

Κατά κανόνα, τα στρατιωτικά αεροσκάφη προειδοποιούν τις χώρες που έχουν τέτοιες ζώνες πριν από την είσοδό τους σε αυτές, μολονότι από νομική άποψη δεν έχουν τέτοια υποχρέωση. Τον Ιούνιο, πάνω από δέκα στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν μπει στην KADIZ, χωρίς ούτε σε εκείνη την περίπτωση να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Το Πεκίνο είχε ανακοινώσει τότε ότι οι ρωσικές και οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε «στρατηγική αεροπορική περιπολία» πάνω από την ανατολική θάλασσα ή θάλασσα της Ιαπωνίας, πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα και πάνω από τον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό.

Η Μόσχα ανέφερε από την πλευρά της ότι η περιπολία αυτή εγγραφόταν στο πλαίσιο της συνηθισμένης στρατιωτικής συνεργασίας με το Πεκίνο και δεν στρεφόταν εναντίον «καμιάς τρίτης χώρας». Μολαταύτα, η διπλωματία της Νότιας Κορέας επέδωσε διαμαρτυρία στη Ρωσία και την Κίνα, αξιώνοντας να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων συμβάντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ