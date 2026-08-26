Ελ Νίνιο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Παναμάς - Σε «κόκκινο συναγερμό» το Ελ Σαλβαδόρ

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται ανά τακτά διαστήματα, κάθε δύο ως επτά χρόνια.

Η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των βροχοπτώσεων όσο και των έντονων ξηρασιών που αποδίδονται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, που ήδη είχε αποτέλεσμα να αναγγελθεί η μείωση της κίνησης στη Διώρυγα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται ανά τακτά διαστήματα, κάθε δύο ως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του Ισημερινού θερμαίνονται, προκαλώντας για μήνες δραματικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, πιο κρύο και υγρό αλλού, ενώ πυροδοτούνται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η απόφαση να κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Παναμά οφείλεται «στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί» εξαιτίας του φαινομένου, εξήγησε η υπουργός Εσωτερικών Ντινόσκα Μοντάλβο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μέτρο θα επιτρέψει να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του Ελ Νίνιο, που εκτιμάται πως φέτος μπορεί να είναι το πιο ισχυρό στα χρονικά.

Εξαιτίας της έλλειψης βροχοπτώσεων, η Διώρυγα του Παναμά ανακοίνωσε πως θα μειώσει από την 3η Σεπτεμβρίου τις διελεύσεις πλοίων από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου, κατόπιν, από τη 15η Σεπτεμβρίου, στα 32, ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή την περασμένη εβδομάδα.

Από τη Διώρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περί το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα, ανάμεσα στα κράτη που είναι οι κυριότεροι χρήστες της δεσπόζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Το Ελ Σαλβαδόρ σε «κόκκινο συναγερμό»

Οι αρχές του Σαλβαδόρ κήρυξαν χθες Τρίτη το μέγιστο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας της ξηρασίας που αποδίδεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο και προκάλεσε ήδη απώλειες σοδειών, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

«Κηρύσσεται κόκκινος συναγερμός εξαιτίας της ξηρασίας (...) σε όλη την επικράτεια», ανέφερε η σαλβαδοριανή πολιτική προστασία, καθώς το κράτος της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπο με γενικευμένη ξηρασία και κατέγραψε 14 ρεκόρ θερμοκρασιών τον Αύγουστο.

Το μέτρο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη στενή επιτήρηση των υδάτινων πόρων και των καλλιεργειών, τον καθορισμό των κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επίσης την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, διευκρίνισε ο θεσμός.

Η απουσία βροχοπτώσεων στο Σαλβαδόρ οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των πηγών νερού και στην απώλεια σοδειών. Σύμφωνα με την ένωση και το επιμελητήριο μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών της χώρας, η πρώτη σοδειά σιτηρών θα υποστεί απώλειες παραγωγής περίπου 20%.

Νωρίτερα, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε επισιτιστική βοήθεια για να νοικοκυριά των αγροτών που πλήττονται από την ξηρασία. Το Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει πάνω στον «άνυδρο διάδρομο» της κεντρικής Αμερικής, ξηρή λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία κλιματικά φαινόμενα.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε πρόσφατα ότι η κεντρική Αμερική «πιθανόν» θα είναι «η περιοχή που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα σε όρους σχετικής διατροφικής ανασφάλειας» εξαιτίας του Ελ Νίνιο.