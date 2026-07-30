Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά, οι πιστοποιήσεις και ο κρίσιμος δρόμος

Η ολοκλήρωση κρίσιμων πιστοποιήσεων μετέφεραν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαρά για τα τέλη Αυγούστου. «Έτοιμο» το έργο από τον ανάδοχο AKTOR, ποια είναι τα οφέλη. Ποια είναι το σημαντικό οδικό project που σχετίζεται με το Μετρό.

Για τον Αύγουστο έχει και επισήμως μεταφερθεί η εκκίνηση της λειτουργίας του μεγάλου έργου επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε σχετικά πρόσφατα το insider.gr για πιθανή μετάθεση της έναρξης του project τον επόμενο μήνα, παρά στα τέλη Ιουλίου, και παρά το γεγονός ότι κατασκευαστικά το σχήμα υπό τον ανάδοχο AKTOR έχει ολοκληρώσει την «δουλειά» του. Η εκκρεμότητα που μεταφέρει την ολοκλήρωση του έργου ονομάζεται «πιστοποιήσεις» που πρέπει να λάβει η υποδομή, κάτι που δεν αφορά στον ανάδοχο, κάτι που είχε «φωτογραφίσει» πρόσφατα η διοίκηση της AKTOR.

Την πιστοποίηση θα την δώσει η γνωστή εταιρεία TUV η οποία είχε πράξει το ίδιο και στην περίπτωση της βασικής γραμμής, ώστε να μπούμε στη φάση της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα) που καλύπτουν 4,78 χλμ. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Πιστοποιήσεις απαιτούνται και από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό, με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών, Ν. Ταχιάος, η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. «Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία του δικτύου, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου», ξεκαθάρισε.

Το κρίσιμο οδικό έργο που σχετίζεται με το Μετρό

Για την ιστορία, με το έργο αυτό σχετίζεται η ολοκλήρωση μιας ακόμα απαραίτητης υποδομής, που αφορά στη «Διαμόρφωση της οδού Πόντου του Δήμου Καλαμαριάς στην Π. Ε. Θεσσαλονίκης». Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λόγω τους κατεπείγοντος του θέματος, προχώρησε σε «κλειστή διαδικασία» στέλνοντας προσκλήσεις σε 3 εταιρείας, σε AKTOR, Ιντερκάτ και Μ. Τσόντος, από την οποία «βγήκε» προσωρινός ανάδοχος ο όμιλος AKTOR (με έκπτωση 2% και οικονομική προσφορά 19,07 εκατ. ευρώ). Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, νέα πεζοδρόμια υψηλών προδιαγραφών και κυκλικούς κόμβους.

Όπως αναφέρουν από το υπουργείο, η διαμόρφωση της οδού Πόντου του Δήμου Καλαμαριάς είναι κρίσιμη για την υλοποίηση της συνδυασμένης μετακίνησης (Μετρό – Αστικά Λεωφορεία), σύμφωνα με την πολιτική των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή κατάλληλων στάσεων αστικών λεωφορείων σε άμεση εγγύτητα με τους σταθμούς του Μετρό, πλήρως προσβάσιμων για άτομα με αναπηρία, ώστε να εξυπηρετεί λειτουργικά τη μετεπιβίβαση των επιβατών. Θεωρείται άμεσης προτεραιότητας και έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος Έργου δημόσιας υποδομής για την λειτουργία της γραμμής του Μετρό προς την Καλαμαριά καθότι βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργικής ένταξης στον αστικό ιστό. Η έγκαιρη υλοποίησή της θα διασφαλίσει πλήρως τα προβλεπόμενα για τους χρήστες του Μετρό επίπεδα ασφαλείας επαυξάνοντας την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των σταθμών, αναβαθμίζοντας ουσιωδώς την αποτελεσματικότητα του Μετρό.

Αποτελεί συμπληρωματικό έργο του Μετρό Καλαμαριάς και συνδέεται ως αναπόσπαστο και λειτουργικά απαραίτητο τμήμα της συνολικής υποδομής του Μετρό Θεσσαλονίκης καθότι η οδός εξυπηρετεί άμεσα τις εξόδους και τις προσβάσεις των σταθμών, μέσω των οποίων θα διοχετεύεται καθημερινά σημαντικός όγκος επιβατών, και συνεπώς η ολοκλήρωσή της συνδέεται άμεσα με την ασφαλή και πλήρη λειτουργία του Μετρό ενισχύοντας τις συνθήκες βιωσιμότητάς του. Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη λειτουργικότητα του Μετρό καθώς κατά μήκος αυτής χωροθετούνται τέσσερις (4) από τους πέντε (5) σταθμούς της γραμμής Καλαμαριάς και παράλληλα θα συνδέσει κυκλοφοριακά τον Τερματικό Σταθμό στη Μίκρα με τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας ουσιαστικά την βιώσιμη κινητικότητα, την οδική ασφάλεια των οδηγών και την ασφαλή προσβασιμότητα των επιβατών στις υποδομές του Μετρό.

Επίσης, πάντα κατά το υπουργείο Υποδομών, αναμένεται να αποσυμφορήσει την κίνηση των οχημάτων στις βασικές οδούς του Δήμου Καλαμαριάς με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο όπως η οδός Εθνικής Αντίστασης και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής και κατ’ επέκταση στις εξόδους της πόλης προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί ότι θα συμμορφώνεται με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία (Υ.Π.ΕΝ.), τις τεχνικές οδηγίες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), καθώς και τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) προκειμένου να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυκλοφοριακής οργάνωσης, με κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση και ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών και οχημάτων καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθότι θα προβλέπεται η δημιουργία συνεχών, προσβάσιμων πεζοδρομίων, ραμπών, οδηγών όδευσης τυφλών και σηματοδοτούμενων πεζοδιαβάσεων που θα συνδέονται με τις εξόδους των σταθμών του Μετρό.