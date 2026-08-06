Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης: Έρχονται υπογραφές για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας

Tην Παρασκευή υπογραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού. Ποιο είναι το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. Η μεγάλη επένδυση στην Κρήτη.

Την Παρασκευή μπαίνουν οι υπογραφές σε μία ίσως από τις πιο κρίσιμες συμβάσεις προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Ο λόγος για τη σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης «Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και της κοινοπραξίας Indra Sistemas S.A. - ΑΤΕΣΕ.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, η διαδικασία ολοκληρώνεται αισίως το πρώτο δεκαήμερο του μήνα και πλέον στόχος είναι να τηρηθεί στο ακέραιο το χρονοδιάγραμμα, προκειμένου το νέο διεθνές αεροδρόμιο να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2028.

Η μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών στις αεροδρομιακές υποδομές δεν θα μπορούσε να μην βρεθεί αντιμέτωπη με καθυστερήσεις παντός είδους. Γι’ αυτό, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενεργοποίησε σχετικό όρο της σύμβασης παραχώρησης, αναθέτοντας στη ΔΑΗΚ την προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και τον συντονισμό της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.

Ποιο είναι το κόστος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΑ προσδιόρισε τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη σε 90,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 112,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με την προσφορά της Indra να ανέρχεται σε περίπου 85 εκατ. ευρώ. Αρχικά, η ΥΠΑ προσδιόρισε τον προϋπολογισμό σε περίπου 75 εκατ. ευρώ, έχοντας στηριχθεί στον μέσο όρο τριών μη δεσμευτικών προσφορών -δηλαδή όχι σε κάποια τεκμηριωμένη μελέτη ή ανάλυση-που κατέθεσαν (τρεις) ενδιαφερόμενοι το 2024. Ωστόσο, τα χρόνια που μεσολάβησαν η γεωπολιτική αστάθεια κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε σημαντικές ανατιμήσεις εργασιών και πρώτων υλών.

Το χρονοδιάγραμμα

Ταυτόχρονα, το χρονοδιάγραμμα του έργου συμπιέστηκε από τους 41 σε περίπου 27 μήνες, ενώ στο φυσικό αντικείμενο προστέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού εξοπλισμού, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με αυτά τα δεδομένα, η αρχική εκτίμηση των 75 εκατ. δεν είχε πλέον καμία σχέση με τις πραγματικές συνθήκες της επένδυσης.

Οι αυριανές υπογραφές, έστω με καθυστέρηση, ολοκληρώνουν ένα σημαντικό κομμάτι που έλειπε από το παζλ προκειμένου το αεροδρόμιο στο Καστέλι να τεθεί σε λειτουργία. Ως γνωστόν, χωρίς αεροναυτιλιακό εξοπλισμό ένα αεροδρόμιο δεν μπορεί να υποδεχτεί επισκέπτες. Πόσο μάλλον αυτό στο Καστέλι που εμφανίζει ποσοστό προόδου της τάξεως του 75%.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» το 2025 ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες.