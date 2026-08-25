Στη Γερμανία σχεδόν οι μισές από τις χιλιάδες νέες απολύσεις στη Volkswagen

Το συχνά αναφερόμενο ποσό των 50.000 επιπλέον μειώσεων θέσεων εργασίας παγκοσμίως είναι ένας θεωρητικός υπολογισμός και όχι ένας σταθερός στόχος.

Σχεδόν οι μισές από τις πρόσθετες απολύσεις στη Volkswagen πρέπει να γίνουν στη Γερμανία, διεμήνυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε κλιμακώνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις της διοίκησης με τους εργαζομένους.

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ την Τρίτη, ο Μπλούμε ανέφερε ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα επειδή τα πάγια έξοδα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι 30% υψηλότερα από αυτά των ανταγωνιστών της.

Πρόσθεσε ότι το νούμερο των 50.000 επιπλέον μειώσεων θέσεων εργασίας παγκοσμίως είναι ένας θεωρητικός υπολογισμός και όχι «κλειδωμένος» στόχος. «Το μελλοντικό μας σχέδιο είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα μετασχηματισμού στην ιστορία της εταιρείας μας. Όλοι πρέπει τώρα να συμμετάσχουν» υπογράμμισε ο CEO σύμφωνα με το Bloomberg.

Το εργατικό δυναμικό παραμένει μαχητικό. Η επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων, Ντανιέλα Καβάλο, διεμήνυσε πως η εμπιστοσύνη στη διοίκηση και συγκεκριμένα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο «έχει πληγεί — όχι ανεπανόρθωτα, αλλά σημαντικά».

Η επικεφαλής της IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, χαρακτήρισε την προσπάθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους στο 9% ως «άπιαστο όνειρο».

Η πίεση προέρχεται επίσης από πάνω: Η Porsche που ελέγχει τη Volkswagen, κάλεσε τη διοίκηση να κινηθεί πιο γρήγορα, προειδοποιώντας ότι βρίσκεται σε ένα «ιστορικό σταυροδρόμι».

Οι ηγέτες των συνδικάτων λένε ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν για χρόνια στρατηγικών λαθών που δεν οφείλονται στους ίδιους αλλά στο λογισμικό, τα ηλεκτρικά οχήματα και τον ανταγωνισμό από την Κίνα.