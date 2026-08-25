Henkel: Ισχυρές επιδόσεις σε πωλήσεις και κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο

Επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) κατά το πρώτο εξάμηνο, με τις πρώτες θετικές συνεισφορές σε πωλήσεις και κέρδη το 2026.

Ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων και πολύ καλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας κατεγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Henkel, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα απαιτητικό. «Η οργανική αύξηση των πωλήσεων προήλθε για ακόμη μια φορά και από τις δύο επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες σημείωσαν θετική πορεία τόσο στις τιμές όσο και στον όγκο πωλήσεων. Στη μονάδα Adhesive Technologies, η βελτίωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας υποστηρίχθηκε επίσης από τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή πρωτοβουλιών τιμολόγησης, με στόχο την αντιστάθμιση των πιέσεων από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών», δήλωσε ο CEO της Henkel, Carsten Knobel. «Στη μονάδα Consumer Brands, ο τομέας Hair συνέχισε την ιδιαίτερα ισχυρή αναπτυξιακή του πορεία, ενώ ο τομέας Laundry Care επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.»

«Υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας, εστιάζοντας στο Purposeful Growth και την ουσιαστική ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν την επιτυχία αυτής της προσέγγισης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, πετύχαμε συνολικά πολύ ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα συνεχίσαμε να επενδύουμε σημαντικά στο μέλλον μας, στα brands, τις τεχνολογίες και τις καινοτομίες μας. Επιπλέον, επιταχύναμε σημαντικά τη δραστηριότητά μας στον τομέα τvn M&A. Έχουμε συμφωνήσει πέντε εξαγορές συνολικής αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις δύο επιχειρηματικές μας μονάδες. Οι τέσσερις από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Τα επόμενα χρόνια, αυτές οι επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψουν ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο, στο εύρος των μεσαίων έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, και να συνεισφέρουν περίπου 2 δισ. ευρώ σε πρόσθετες ετήσιες πωλήσεις. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη προώθηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής», συνέχισε ο Carsten Knobel.

«Με βάση την ισχυρή μας επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αναβαθμίσαμε τις προβλέψεις μας για τις πωλήσεις τόσο για τον Όμιλο όσο και για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies. Όσον αφορά τον Όμιλο, πλέον αναμένουμε οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 1,5% και 3,5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 1,0% έως 3,0%. Για τη μονάδα Adhesive Technologies, αυξήσαμε την πρόβλεψή μας για την οργανική αύξηση πωλήσεων από 1,0%-3,0% σε 2,0%-4,0%. Ως εκ τούτου, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η Henkel βρίσκεται σε σωστή πορεία για την επίτευξη μιας βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης.»

Πωλήσεις και κερδοφορία του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Henkel κατέγραψε πωλήσεις Ομίλου ύψους 10,348 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, που αντιστοιχούν σε ονομαστική μεταβολή -0,5% (Q2 5.396 εκατ. ευρώ, +4,6%). Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση στις πωλήσεις κατά -3,9% (Q2 -2,6%). Οι εξαγορές και αποεπενδύσεις είχαν ελαφρώς θετική επίδραση στις πωλήσεις, ύψους 0,2% (Q2: +2,5%). Ενώ η αποεπένδυση της δραστηριότητας retailer brands στη Βόρεια Αμερική τον Απρίλιο του 2025 είχε αρνητική επίδραση στις πωλήσεις, οι εξαγορές που ολοκληρώθηκαν και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 –ιδίως των ATP Adhesive Systems και Not Your Mother's– συνέβαλαν θετικά. Σε οργανική βάση, δηλαδή προσαρμοσμένη ως προς τις συναλλαγματικές επιδράσεις και τις εξαγορές/αποεπενδύσεις, η Henkel κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων 3,2% (Q2: +4,7%).

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε πολύ ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων 4,5% (Q2: +7,4%) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, κυρίως χάρη στον τομέα Mobility & Electronics. Η επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands κατέγραψε επίσης θετική πορεία, σημειώνοντας καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 1,7% (Q2: +1,6%), η οποία οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του τομέα Hair.

Η Ευρώπη κατέγραψε αρνητική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων -1,5% (Q2: +0,4%). Αντίθετα, η περιοχή Βόρεια Αμερική σημείωσε καλή οργανική ανάπτυξη 2,4% (Q2: +3,9%). Στις περιοχές IMEA και Ασίας-Ειρηνικού, η Henkel κατέγραψε διψήφια οργανική αύξηση πωλήσεων 14,9% (Q2: +17,4%) και 10,3% (Q2: +10,3%) αντίστοιχα. Αντίθετα, η Λατινική Αμερική σημείωσε ελαφρώς αρνητική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων -1,3% (Q2: +0,5%).

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 1.620 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με τα 1.614 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) του Ομίλου Henkel αυξήθηκε επίσης στο 15,7% (προηγούμενο έτος: 15,5%).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 1,8%, στα 2,86 ευρώ (προηγούμενο έτος: 2,81 ευρώ). Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 7,1%.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net Working Capital) ως ποσοστό των πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκε από 6,0% σε 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εν μέρει λόγω των εξαγορών.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flow) αυξήθηκαν στα 612 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2025: 485 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση διαμορφώθηκε στα -1.855 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026 (31 Δεκεμβρίου 2025: 109 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας κυρίως τις ταμειακές εκροές που σχετίζονται με τις πρόσφατα ολοκληρωμένες εξαγορές και το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Επιδόσεις των επιχειρηματικών μονάδων κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026

Οι πωλήσεις της επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ονομαστική βάση και ανήλθαν σε 5.534 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 (Q2: 2.908 εκατ. ευρώ, +7,6%). Σε οργανική βάση, η Adhesive Technologies σημείωσε πολύ ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων 4,5% (Q2: +7,4%). Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στη θετική εξέλιξη τόσο των τιμών όσο και του όγκου πωλήσεων.

Στους επιμέρους τομείς, η οργανική αύξηση πωλήσεων της επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους προήλθε κυρίως από τη σημαντική οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 7,8% στον τομέα Mobility & Electronics (Q2: +8,8%). Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από τη διψήφια οργανική αύξηση πωλήσεων του κλάδου Electronics και από τη σημαντική οργανική αύξηση πωλήσεων του κλάδου Industrial. Αντίθετα, ο κλάδος Automotive σημείωσε συνολική υποχώρηση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρουσιάζοντας ωστόσο βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο, με καλή οργανική αύξηση πωλήσεων.

Ο τομέας Packaging & Consumer Goods κατέγραψε πολύ ισχυρή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 4,7%, χάρη στη θετική πορεία του κλάδου Packaging και στην πολύ ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων του κλάδου Consumer Goods (Q2: +9,1%). Η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε επίσης από την πρόωρη πραγματοποίηση αγορών από τους πελάτες, ως αντίδραση στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ο τομέας Craftsmen, Construction & Professional σημείωσε οργανική αύξηση πωλήσεων 1,0% (Q2: +4,4%). Αυτή οφείλεται κυρίως στην ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων του κλάδου General Manufacturing & Maintenance, ενώ ο κλάδος Consumer & Construction κατέγραψε ελαφρώς αρνητική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 982 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο του προηγούμενου έτους, παρά τις αρνητικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων αυξήθηκε σε 17,7%, έναντι 17,2% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Θετική συμβολή είχαν οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς και η βελτιωμένη σύνθεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands κατέγραψε πωλήσεις ύψους 4.733 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, που αντιστοιχούν σε ονομαστική μείωση 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (Q2: 2.448 εκατ. ευρώ, +1,1%). Σε οργανική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% (Q2: +1,6%), καθώς η επιχειρηματική μονάδα κατέγραψε θετική εξέλιξη τόσο στις τιμές όσο και στον όγκο πωλήσεων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο τομέας Laundry & Home Care κατέγραψε θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 0,7% (Q2: +1,3%). Ο κλάδος Laundry Care σημείωσε θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, χάρη κυρίως στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία Fabric Care και στη θετική πορεία της κατηγορίας Fabric Finisher. Αντίθετα, η κατηγορία Fabric Cleaning κατέγραψε μικρή υποχώρηση. Ο κλάδος Home Care σημείωσε καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, η οποία οφείλεται κυρίως στη διψήφια αύξηση της κατηγορίας Hand Dishwashing.

Ο τομέας Hair σημείωσε πολύ ισχυρή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 4,2% (Q2: +3,3%) και αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands. Η θετική αυτή επίδοση ενισχύθηκε τόσο από τον κλάδο Consumer, ο οποίος κατέγραψε ισχυρή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, όσο και από τον κλάδο Professional, ο οποίος σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση. Στον κλάδο Consumer, όλες οι κατηγορίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη, με τις κατηγορίες Hair Colorants και Hair Styling να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή.

Αντίθετα, ο τομέας Other Consumer Businesses κατέγραψε αρνητική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων -2,1% (Q2: -4,6%) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της πορείας του κλάδου Body Care στην Ευρώπη. Ωστόσο, στη Βόρεια Αμερική σημειώθηκε καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (προσαρμοσμένο EBIT) διαμορφώθηκε στα 724 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης της δραστηριότητας των retailer brands στη Βόρεια Αμερική τον Απρίλιο του 2025 και των αρνητικών συναλλαγματικών επιδράσεων. Αντίθετα, η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων παρέμεινε αμετάβλητη στο 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των M&A κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Henkel σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες. Με τις πρόσφατα ανακοινωθείσες εξαγορές, η Henkel επενδύει συνολικά 5 δισ. ευρώ και διευρύνει τις δραστηριότητές της με συνδυασμένες ετήσιες πωλήσεις ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, η Henkel έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τέσσερις από τις πέντε συναλλαγές: τις Wetherby Laroc και ATP Adhesive Systems στην επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, καθώς και τις Not Your Mother's και, πιο πρόσφατα, την OLAPLEX στην επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands. Η εξαγορά της Stahl Group, στον τομέα adhesives, αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026.

Με την εξαγορά του premium brand περιποίησης μαλλιών OLAPLEX, το οποίο συνεισφέρει περίπου 370 εκατ. ευρώ σε ετήσιες πωλήσεις, η Henkel ενισχύει περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία της στην κατηγορία premium προϊόντων περιποίησης μαλλιών και πλέον κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον κλάδο των επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Η αγορά των premium προϊόντων περιποίησης μαλλιών είναι ιδιαίτερα ελκυστική, με εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5% τα επόμενα χρόνια. Η OLAPLEX αποτελεί ένα καθιερωμένο premium brand περιποίησης μαλλιών, με χαρτοφυλάκιο επιστημονικά σχεδιασμένων προϊόντων υψηλής απόδοσης. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Henkel ενισχύει περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία της στην κατηγορία Hair Care, ενός από τους πυρήνες της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands. Η Henkel εκτιμά ότι μπορεί να αναπτύξει σημαντικά τον κλάδο, αξιοποιώντας ευκαιρίες cross-selling και ενισχύοντας τόσο τα εξειδικευμένα κανάλια λιανικής όσο και τα κομμωτήρια ως κανάλια διανομής. Επιπλέον, η εξαγορά δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Μέσω της εξαγοράς της ATP Adhesive Systems, η οποία επιτυγχάνει ετήσιες πωλήσεις περίπου 270 εκατ. ευρώ, η Henkel διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τις τεχνολογίες υγρών συγκολλητικών και δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης για εξειδικευμένες ταινίες υψηλών επιδόσεων με βάση το νερό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά, η οποία αναμένεται να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%. Οι εξειδικευμένες water-based ταινίες κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, αποτελώντας μια πιο βιώσιμη εναλλακτική έναντι των λύσεων που βασίζονται σε διαλύτες. Μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) έως και κατά 90%, καθώς και το ανθρακικό αποτύπωμα έως και κατά 60%. Οι εξειδικευμένες ταινίες της ATP χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην αυτοκινητοβιομηχανία για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η εξαγορά αυτή ενισχύει, επίσης, τις δυνατότητες καινοτομίας της Henkel, δημιουργεί ελκυστικές ευκαιρίες cross-selling και ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά βιώσιμων adhesives.

Η Henkel αναμένει ότι οι πρόσφατες εξαγορές θα έχουν τις πρώτες θετικές συνεισφορές στις πωλήσεις και την κερδοφορία ήδη κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Το 2026, οι αποκτηθείσες επιχειρήσεις αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 700 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις. Σε βάθος χρόνου, οι πέντε εξαγορές αναμένεται να επιτύχουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο, στο εύρος των μεσαίων έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, με τις συνδυασμένες πωλήσεις τους να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ έως το 2030. Από πλευράς κερδοφορίας, η Henkel αναμένει ότι οι εξαγορές θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 10% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή έως το 2030.

Προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026: Ανανεώνονται οι εκτιμήσεις για την αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της επιχειρηματικής μονάδας Adhesive Technologies

Με βάση την ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Henkel ανανέωσε τις προβλέψεις της για την αύξηση των πωλήσεων τόσο για τον Όμιλο όσο και για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT και την αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες παραμένουν αμετάβλητες.

Για το τρέχον οικονομικό έτος, η Henkel εξακολουθεί να αναμένει οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 1,5% και 3,5% (προηγουμένως: 1,0% έως 3,0%). Για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,0% και 4,0% (προηγουμένως: 1,0% έως 3,0%). Για την επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands, η Henkel εξακολουθεί να αναμένει οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 0,5% και 2,5%.

Η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 14,5% και 16,0%. Για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, η προσαρμοσμένη απόδοση πωλήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 16,5% και 18,0%, ενώ για την επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands μεταξύ 14,0% και 15,5%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS), σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναμένεται να αυξηθούν στο εύρος των χαμηλών έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών.

«Η πολύ ισχυρή επιχειρηματική επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων και περαιτέρω βελτίωση τόσο του περιθωρίου κέρδους όσο και της κερδοφορίας, αποδεικνύει ότι ο μετασχηματισμός της Henkel αποδίδει καρπούς. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε με συνέπεια τον μετασχηματισμό αυτό, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά μας και να τοποθετούμε την εταιρεία σε ακόμη ισχυρότερη θέση για μελλοντική επιτυχία. Μετασχηματίζουμε τη Henkel για ένα επιτυχημένο μέλλον και, με μια ξεκάθαρη στρατηγική, βρισκόμαστε σε σταθερή πορεία για την επίτευξη μιας περαιτέρω κερδοφόρας ανάπτυξης», δήλωσε ο Carsten Knobel.