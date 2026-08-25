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Ετήσια αύξηση 4,8% στα οικοδομικά υλικά τον Ιούλιο

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Ετήσια αύξηση 4,8% στα οικοδομικά υλικά τον Ιούλιο
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Ετήσια αύξηση 4,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και τον Ιούλιο 2026 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ετήσια αύξηση 4,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και τον Ιούλιο 2026 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Τον Ιούλιο 2025 κατέγραψε άνοδο 2,9% κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,8% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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tags:
Οικοδομική δραστηριότητα
ΕΛΣΤΑΤ
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