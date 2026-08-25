Δημοσκόπηση Interview: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή - Εκλογές τώρα ζητούν οι πολίτες

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Interview καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, αλλά τους πολίτες να θέλουν εκλογές το συντομότερο δυνατόν.

H μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην εκλογική πρόθεση με 26,5% (0,3% κάτω από την αντίστοιχη δημοσκόπηση στα τέλη Ιουλίου), και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5% (1,3% κάτω από την αντίστοιχη δημοσκόπηση στα τέλη Ιουλίου), με συνολικά 7 κόμματα να αναμένεται να μπουν στη Βουλή.

Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να έχει μπει σε προεκλογική διάθεση, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά «εκλογές τώρα», έναντι 46% που θέλει να δει την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

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