Ρωσία: Αντίθεση στην ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Τυχόν ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν απαράδεκτη από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Τυχόν ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν απαράδεκτη από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Κληθείς να σχολιάσει την πιθανότητα ανάπτυξης πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα έχει επανειλημμένως δηλώσει την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αναφορικά με τα σχόλια του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ με τα οποία εγκρίνει τα ουκρανικά πλήγματα στο ρωσικό έδαφος ο Πεσκόφ σχολίασε ότι αυτό δείχνει πως ο Στουμπ, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανήκουν στους «φιλοπόλεμους».

Ο Στουμπ έχει υποστηρίξει τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία, λέγοντας ότι τέτοιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε πολιτικά κέντρα επιμελητείας, αυξάνουν το κόστος του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να τη φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε επίσης τον Στουμπ και άλλους δυτικούς ηγέτες ότι παραπλανούν τους δικούς τους ψηφοφόρους ισχυριζόμενοι ότι είναι δυνατό η Ρωσία να ηττηθεί στρατηγικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ