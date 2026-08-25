Παπαθανάσης: 29,14 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 29.148.873,45 ευρώ και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η Β΄ Φάση της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 29.148.873,45 ευρώ και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ειδικότερα, πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου περιβαλλοντικής υποδομής για τα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο του προβλέπεται η κατασκευή περίπου 26 χλμ. αγωγών συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, εκ των οποίων περίπου 21 χλμ. αγωγοί βαρύτητας και 5 χλμ. καταθλιπτικοί αγωγοί, καθώς και δύο αντλιοστασίων και 1.460 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης.

Η Β΄ Φάση ολοκληρώνει την παρέμβαση που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης έχει ήδη κατασκευαστεί περίπου το 70% του φυσικού αντικειμένου, που αντιστοιχεί σε περίπου 42,5 χλμ. αγωγών δικτύου και 2.067 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Με την ολοκλήρωση του έργου, περίπου 11.000 κάτοικοι του Δήμου Παιανίας, στην περιοχή των Γλυκών Νερών, θα εξυπηρετούνται από ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης, με τα λύματα να οδηγούνται προς επεξεργασία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας.