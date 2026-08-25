Μαρινάκης: Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν φοροελαφρύνσεις στα μέτρα της ΔΕΘ

Στις φοροελαφρύνσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης,

Στις φοροελαφρύνσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, το μεταναστευτικό, το Ταμείο Ανάκαμψης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε ειδικά στα POS, το IRIS, τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων και τους ελέγχους, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει αποφέρει επιπλέον έσοδα 1,8 δισ. ευρώ.

«Η λέξη-κλειδί είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα εκείνους που χρησιμοποιούν POS και καταβάλλουν εμπρόθεσμα ΦΠΑ και φόρους. Για τα τεκμήρια διευκρίνισε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά.

Προανήγγειλε, παράλληλα, περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών «με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες», αλλά και παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου, την οποία χαρακτήρισε «ασφυκτική» για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η σταδιακή περαιτέρω μείωσή της.

Για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ. Όπως είπε, για το 2027 έχει εξασφαλιστεί δημοσιονομικός χώρος τουλάχιστον ενός δισ. ευρώ, ο οποίος δεν μπορεί να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε μία κατηγορία πολιτών αλλά πρέπει να αφορά ευρύτερα την κοινωνία.

Στα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση των τελευταίων δεκαετιών ως προς την αποτρεπτική της ικανότητα και απέρριψε την κριτική περί «ενδοτικότητας». Επικαλέστηκε τις συμφωνίες ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και την απόκτηση Rafale και Belharra. Για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έκανε λόγο για κίνηση «εσωτερικής κατανάλωσης», υποστηρίζοντας ότι αφορά περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα συζητά με την Τουρκία μία και μόνη διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ενώ επανέλαβε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου θα προχωρήσει βάσει προγραμματισμού. Για ενδεχόμενη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι προγραμματισμένο, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση».

Για το μεταναστευτικό σημείωσε ότι οι διαμένοντες μετανάστες και αιτούντες άσυλο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν μειωθεί από περίπου 51.000 το 2019 σε περίπου 3.000 σήμερα, ενώ υπογράμμισε την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και την αύξηση των επιστροφών.

Τέλος, υπεραμύνθηκε της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, απορρίπτοντας την κριτική ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέφερε ότι από τα 506 δάνεια του Ταμείου, τα 276, συνολικού ύψους 2,86 δισ. ευρώ, αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παρέπεμψε στα έργα αναβάθμισης 150 Κέντρων Υγείας και 83 νοσοκομείων, στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», στα νέα λεωφορεία και στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί ελάχιστα την κοινωνία, κατηγορώντας πάντως τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να έχει τα «δικαιώματα» μιας θεσμικής πολιτικής παρουσίας χωρίς τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις.