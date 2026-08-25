Split Payments από τη Wolt: Για πιο απλές και ευέλικτες ομαδικές παραγγελίες

Η νέα λειτουργία επιτρέπει σε κάθε μέλος μιας ομαδικής παραγγελίας να πληρώνει απευθείας και ξεχωριστά για τα δικά του προϊόντα.

Το Split Payments, μία νέα λειτουργία που αναβαθμίζει τις Ομαδικές Παραγγελίες (Group Orders), επιτρέποντας στον κάθε συμμετέχοντα να πληρώνει απευθείας για τα δικά του προϊόντα μέσα από την εφαρμογή παρουσίασε η Wolt, με στόχο της να κάνει την καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών πιο εύκολη, απλή και γρήγορη, με χρήση της καινοτομίας.

Όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα, όταν μια παρέα φίλων, μια ομάδα συναδέλφων ή μια οικογένεια πραγματοποιούσε μία κοινή παραγγελία, ένα άτομο αναλάμβανε να πληρώσει ολόκληρο το ποσό και στη συνέχεια να συγκεντρώσει τα χρήματα από τους υπόλοιπους. Το Split Payments έρχεται να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, καθώς ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί πλέον να προσθέτει τα προϊόντα που επιθυμεί στο κοινό καλάθι και να πληρώνει στη συνέχεια το μερίδιό του με τη μέθοδο πληρωμής που προτιμά.

Παράλληλα, τα τέλη παράδοσης και εξυπηρέτησης επιμερίζονται αυτόματα μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ κάθε χρήστης λαμβάνει ξεχωριστή επιβεβαίωση πληρωμής και μπορεί να βλέπει τη δική του παραγγελία στο ιστορικό του. Επομένως, είτε πρόκειται για το μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο, μία συνάντηση με φίλους στο σπίτι, μία οικογενειακή συγκέντρωση ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση όπου πραγματοποιούνται κοινές παραγγελίες, το Split Payments αφαιρεί ένα από τα πιο χρονοβόρα στάδια της διαδικασίας και κάνει τις κοινές παραγγελίες ακόμη πιο απλές και εύχρηστες για τους καταναλωτές.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως αν ο διοργανωτής της ομαδικής παραγγελίας διαθέτει ενεργή συνδρομή Wolt+, η ομάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα διαθέσιμα προνόμια της συνδρομής, όπως δωρεάν ή μειωμένη χρέωση παράδοσης. Πώς λειτουργεί το Split Payments:

Ένας χρήστης δημιουργεί μία Ομαδική Παραγγελία και επιλέγει το Split Payments.

Μοιράζεται με την υπόλοιπη ομάδα ένα link πρόσκλησης ή QR code.

Κάθε συμμετέχοντας προσθέτει τα προϊόντα που επιθυμεί και ολοκληρώνει τη δική του πληρωμή μέσα από την εφαρμογή.

Ο διοργανωτής επιβεβαιώνει την παραγγελία και αυτή παραδίδεται στο επιλεγμένο σημείο.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Οι καλύτερες καινοτομίες είναι εκείνες που λύνουν απλά, καθημερινά προβλήματα. Το Split Payments δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο: να κάνει τις ομαδικές παραγγελίες πιο εύκολες, πιο δίκαιες και πιο άνετες για όλους. Στη Wolt επενδύουμε συνεχώς σε λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών μας και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους. Με το Split Payments, απλοποιούμε ένα ακόμη στάδιο της διαδικασίας της παραγγελίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρώνονται σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία: να απολαμβάνουν χρόνο μαζί».

«Το Split Payments έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά καινοτομιών που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία των χρηστών πιο απλή και ευέλικτη, αντανακλώντας τη διαρκή επένδυση της Wolt σε τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Έτσι, μέσα από την ανάπτυξη νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία παραγγελίας, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο, ευκολία και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας» καταλήγει.