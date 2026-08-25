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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο τζίρος στα καταλύματα το β΄ τρίμηνο - Μείωση για την εστίαση

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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο τζίρος στα καταλύματα το β΄ τρίμηνο - Μείωση για την εστίαση
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Σε αντίθετες κατευθύνσεις βάδισαν το δεύτερο τρίμηνο 2026 εστίαση και καταλύματα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε αντίθετες κατευθύνσεις βάδισαν το δεύτερο τρίμηνο 2026 εστίαση και καταλύματα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 3,1 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 3,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 3,2 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (13,8%) και η μικρότερη αύξηση (2,0%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (1,5%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (11,7%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (6,1%).

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Εστίαση
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