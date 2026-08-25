Χρυσοχοΐδης: Η εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων αλλάζει τη συμπεριφορά των οδηγών

Στη συμμόρφωση των οδηγών στα αυστηρά μέτρα της Τροχαίας, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη συμμόρφωση των οδηγών στα αυστηρά μέτρα της Τροχαίας, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι».

Όπως ανέφερε, μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 26.000 έλεγχοι αλκοτέστ, ενώ έγιναν περίπου 4.500 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 696 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Οι υπόλοιπες παραβάσεις, όπως είπε, βεβαιώθηκαν κυρίως στην παραλιακή λεωφόρο, σε οδηγούς οι οποίοι «αντιλαμβάνονται την παραλιακή ως πίστα αγώνων ταχύτητας».

«Βγείτε στον δρόμο, όλοι τρέχουν λιγότερο, όλοι προσέχουν περισσότερο… ναι μεν υπάρχει φόβος, αλλά δεν είναι μόνο ο φόβος, πρέπει να γίνει κοινωνική συμπεριφορά, κουλτούρα και θα γίνει. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό μέγεθος. Πριν από 3 χρόνια, στους 100 ελεγχόμενους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είχαμε ποσοστό με πάνω από το όριο αλκοόλ, γύρω στο 7-8%. Τώρα αυτό το ποσοστό είναι 0,8 και αυτό είναι πρόοδος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μύκονο και την πρόσφατη εξάρθρωση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται στο νησί «μία ομαλοποίηση και μία κανονικότητα», καθώς, όπως είπε, για πολλά χρόνια «η κατάσταση εκεί είχε ξεφύγει και ουσιαστικά απουσίαζε ο νόμος και το κράτος».

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία αρκετά καλή κατάσταση. Το νησί δεν είναι όπως ήταν και αυτό είναι ένα μήνυμα σε όλους, ότι όταν υπάρχει υπερτουρισμός, όταν ο πλούτος ρέει εύκολα, πρέπει η διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί προοπτικές και όχι "αρπαχτές"», ανέφερε.

Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Μύκονο είναι εξαιρετικά», σημειώνοντας ότι η Υποδιεύθυνση της Μυκόνου δουλεύει αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα περίπου κάθε εβδομάδα κλιμάκια από άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τροχαίας και της Ασφάλειας πραγματοποιούν στοχευμένες αποστολές.

Σε ό,τι αφορά τη δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί». Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα ξένοι, μέλη εγκληματικών ομάδων, ενώ υπήρξαν και δολοφονίες, «αλλά ταυτόχρονα και εξιχνίαση όλων των δολοφονιών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσα σε δύο χρόνια, έχουν εξαρθρωθεί περισσότερες από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν γίνει περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 700 άτομα έχουν προφυλακιστεί.

Σε σχέση με τις αστυνομικές ταυτότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μόνο για εσωτερική χρήση, για την ταυτοποίηση του προσώπου, και υπογράμμισε ότι «πρέπει να αλλάξουν όλοι ταυτότητες».

Όπως είπε, υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στα Τμήματα Ασφαλείας, ενώ, αν σε κάποιο Τμήμα υπάρχει αναμονή ενός ή δύο μηνών, κάτι που πλέον, όπως ανέφερε, δεν παρατηρείται, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν ραντεβού σε διαφορετικά Τμήματα Ασφαλείας, ώστε να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. «Αναμένεται τώρα να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε τέσσερα χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι καινούργιες υποδομές στον Ασπρόπυργο να λειτουργούν», είπε σχετικά, ενώ εκτίμησε ότι «οι υποδομές του Κορυδαλλού θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία».