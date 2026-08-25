Κίνα: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα συμφέροντά μας απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ»

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο οντότητες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη.

Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου «να υπερασπισθεί σθεναρά» τα συμφέροντά της αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε τη βούλησή της να αποκόψει τους οικονομικούς πόρους του Ιράν και απείλησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε χθες, Δευτέρα, μια νέα σειρά κυρώσεων, τις λεγόμενες «δευτερογενείς» που δεν πλήττουν άμεσα στο Ιράν αλλά τους εμπορικούς εταίρους του, στους τομείς του χρυσού, της τεχνολογίας, των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, της αεροπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε επίσης νέες κυρώσεις σε βάρος 60 οντοτήτων, εταιριών και πλοίων που κατηγορούνται ότι βοηθούν το Ιράν να αποκομίζει έσοδα από το πετρέλαιο, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει ενέργειες ψηφιακού πολέμου.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο οντότητες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη.

«Οι μέγιστες πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου δεν διευθετούν σε τίποτα τα προβλήματα. Δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να υποδαυλίζουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, να προκαλούν αποτελέσματα μετάδοσης, να αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και να πλήττουν νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών» είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Η Κίνα είναι πρωταρχικός οικονομικός και στρατηγικός εταίρος για το Ιράν.

Για παράδειγμα, πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχαν προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων Kpler. «Η συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και το Ιράν διενεργείτο πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και δεν θα έπρεπε να παρεμποδίζεται ούτε να τίθεται σε κίνδυνο» είπε ο Λιν Τζιάν.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα πως οι χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στις αμερικανικές κυρώσεις θα «μοιραστούν την απομόνωση του Ιράν», με τον υπουργό να προβλέπει κυρίως την αποβολή των «απείθαρχων» από το σύστημα του δολαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ