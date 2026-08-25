Άμεσες θεσμικές ενέργειες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Με 5.300 μόνιμους και 30.000 αναπληρωτές ξεκινά η σχολική χρονιά

Άμεσες θεσμικές ενέργειες στα ζητήματα που ανέδειξε το ΣτΕ και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας.

Προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποτελεί η διασφάλιση των φοιτητών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο της άμεσης και πλήρους ανταπόκρισης στα ζητήματα που ανέδειξαν οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της θεσμικής θωράκισης της μεταρρύθμισης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο OPEN.

Η υπουργός επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή το υπουργείο κινήθηκε με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και στην αυτοτέλεια των αρμόδιων Αρχών, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και με θεσμικά ασφαλή τρόπο τα συγκεκριμένα ζητήματα που ανέδειξαν οι δικαστικές αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αμφισβητούν την ουσία και τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης, αλλά ανέδειξαν συγκεκριμένα διοικητικά, κανονιστικά και τεχνικά ζητήματα, για τα οποία έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για τα πανεπιστήμια Keele και York, τα ζητήματα αφορούν τις σχετικές διαβεβαιώσεις για το κτηριακό σκέλος και μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες. Στην περίπτωση του Anatolia, ζήτημα που αφορούσε τη σύνθεση αρμόδιας επιτροπής, έχει ήδη αντιμετωπιστεί με την αλλαγή της σύνθεσής της. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θα δοθούν ξανά μέσα στις επόμενες μέρες.

Νέα κανονιστική πράξη και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών

Παράλληλα με την αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων, προχωρά η ουσιαστικότερη προσαρμογή του πλαισίου με βάση όσα ανέδειξαν οι αποφάσεις του ΣτΕ.

Η ΕΘΑΑΕ εμπλουτίζει την κανονιστική πράξη που αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και, στη βάση του επικαιροποιημένου πλαισίου, θα ακολουθήσει η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το Υπουργείο εργάζεται ώστε όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες να προχωρήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και θεσμική ασφάλεια.

Όπως υπογράμμισε, κεντρική προτεραιότητα σε κάθε επόμενο βήμα είναι η προστασία των φοιτητών και των οικογενειών τους, με το Υπουργείο να εξαντλεί κάθε θεσμική δυνατότητα ώστε να διαφυλαχθούν ο ακαδημαϊκός χρόνος που έχει ήδη διανυθεί, ο κόπος των φοιτητών και η οικονομική επιβάρυνση των οικογένειών τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με ενδιαφέρει να θωρακίζεται ο νόμος, να θωρακίζεται το συμφέρον της ελληνικής οικογένειας και του παιδιού, αλλά και μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω για την Ελλάδα».

Για τα νέα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που έχουν ήδη λάβει άδεια, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών.

Δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια σε μια ενιαία στρατηγική αναβάθμισης

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν γίνεται εις βάρος των δημόσιων ΑΕΙ, αλλά αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αναβάθμιση και την περαιτέρω εξωστρέφεια της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και η ανάπτυξη του νέου θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια προχωρούν παράλληλα.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις νέες χρηματοδοτήσεις προς το Πανεπιστήμιο Πατρών που πρόσφατα ανακοινώθηκαν για ανακαινίσεις και συντηρήσεις κτιρίων, φοιτητικές υποδομές και παρεμβάσεις ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι έχει αυξηθεί τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Νέα σχολική χρονιά με 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στην προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους.

Μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας σε περισσότερους από 53.000 τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση από το 2019 και μετά.

Παράλληλα, περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών προγραμματίζεται να ανακοινωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να βρίσκονται στα σχολεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με διαφανή μοριοδότηση, βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, με τους σχετικούς πίνακες να έχουν επιβεβαιωθεί από το ΑΣΕΠ.

Τα κενά θα επαναξιολογούνται συνεχώς μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιορισθέντων, ώστε οι ανάγκες που θα προκύπτουν να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Περιορίστηκαν οι αποσπάσεις - 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στη συστηματική προσπάθεια περιορισμού των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός σχολικής τάξης.

Όπως ανέφερε, φέτος οι αποσπάσεις είναι λιγότερες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται περίπου 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθιστούν δυσκολότερη την εξεύρεση προσιτής στέγης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συνεργάζεται με δήμους και με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων και την εξεύρεση οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης.

Η Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παρεμβάσεις στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και στην Ιθάκη, ενώ υπενθύμισε και τα πρόσθετα οικονομικά μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη»

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη σχολική χρονιά 2026-2027 «μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την Παιδεία», καθώς τίθενται οι βάσεις για αλλαγές που θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια στα προγράμματα σπουδών, στα σχολικά βιβλία, στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά και στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι οι αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης να συνοδεύονται από καλύτερες συνθήκες μέσα στα σχολεία και ανακαινισμένα σχολικά κτίρια, ώστε η αναβάθμιση της εκπαίδευσης να γίνεται αισθητή στην καθημερινή σχολική ζωή.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ανθρώπων της εκπαίδευσης και με δημόσια διαβούλευση στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης απαιτούν χρόνο, ευρύτερες συναινέσεις και θεσμική συνέχεια και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τους χρονικούς ορίζοντες μίας μόνο κυβερνητικής θητείας.