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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία καταγράφηκε τον Απρίλιο

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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία καταγράφηκε τον Απρίλιο
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Αύξηση 1,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 1,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, ενώ υπήρξε και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,8% και των εισπράξεων κατά 9%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το α' 4μηνο παρατηρείται αύξηση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 0,4% στους επισκέπτες, κατά 5,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 23,1% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο 2026 καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,9% και των εισπράξεων κατά 7,2%.

Το α' 4μηνο παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 9,4% στους επισκέπτες, αλλά αύξηση κατά 1,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 17,9% στις εισπράξεις.

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tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
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