Υγεία

Τρία σνακ που κρατούν την πείνα μακριά μέχρι το βράδυ

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Τρία σνακ που κρατούν την πείνα μακριά μέχρι το βράδυ
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Αυτή η απογευματινή ενεργειακή πτώση συμβαίνει σε όλους και το κατάλληλο σνακ μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια.

Όλοι έχουμε νιώσει εκείνη τη χαρακτηριστική απογευματινή «βουτιά» στην ενέργεια. Λίγες ώρες μετά το μεσημεριανό γεύμα, η συγκέντρωση μειώνεται, η πείνα κάνει την εμφάνισή της και η επιθυμία για κάτι γλυκό ή αλμυρό γίνεται πιο έντονη. Εκείνη τη στιγμή, είναι εύκολο να καταφύγουμε σε πρόχειρα σνακ πλούσια σε ζάχαρη ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες, τα οποία μπορεί να προσφέρουν μια προσωρινή ώθηση, αλλά συνήθως ακολουθούνται από ακόμα μεγαλύτερη κόπωση και πτώση της ενέργειας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

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