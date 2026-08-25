Ρεκόρ εσόδων και κερδών από Lego το α' εξάμηνο - «Όχι» στην AI για σχεδιασμό παιχνιδιών

Άνοδος 21% στα 41,9 δισ. κορώνες (6,5 δισ. δολάρια) για τον κύκλο εργασιών που της ήταν υπερτριπλάσιος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της Hasbro και Mattel.

Ρεκόρ εσόδων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο ανακοίνωσε η Lego, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να παραδώσει τον σχεδιασμό των εμβληματικών παιχνιδιών της στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ποντάρει στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Η Lego ανακοίνωσε ρεκόρ τζίρου και κερδών για το πρώτο εξάμηνο, με τα συνολικά έσοδα να σημειώνουν άνοδο 21% στα 41,9 δισ. κορώνες (6,5 δισ. δολάρια). Ο κύκλος εργασιών της ήταν υπερτριπλάσιος σε σχέση με τους ανταγωνιστές της Hasbro και Mattel.

Η εταιρεία συνέχισε να κερδίζει μερίδια αγοράς, ακόμη και καθώς οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολέμους, εμπορικές εντάσεις και πιο αβέβαιες οικονομικές προοπτικές, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Νιλς Μπ. Κρίστιανσεν.

«Είχαμε ένα πολύ δυνατό πρώτο εξάμηνο» στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη. Δεν πρόκειται για μία μόνο χώρα. Είναι πολύ, πολύ ευρεία παρουσία σε πολλές αγορές» πρόσθεσε ο CEO σύμφωνα με το Bloomberg.

Το «όχι» από την δανέζικη επιχείρηση κατασκευής παιχνιδιών στην ΑΙ θα δοκιμαστεί, καθώς η τεχνολογία εξαπλώνεται ραγδαία και στο πεδίο της δημιουργικής εργασίας, με τις εταιρείες να τη χρησιμοποιούν για τα πάντα, από τη διαφήμιση και τις εικόνες έως τα βίντεο και τις ιδέες προϊόντων.

Σύμφωνα με τον Κρίστιανσεν, η Lego υιοθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σε άλλα κλάδους της επιχείρησης, ιδίως σε διοικητικές και τυποποιημένες εργασίες. «Δεν πρόκειται ποτέ να έχετε ένα προϊόν που κατασκευάζεται μόνο ΑΙ. Θα είναι πάντα ο άνθρωπος - σχεδιαστής που κάνει τη δημιουργική δουλειά» ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την Κίνα, υπογραμμίζοντας πως οι καταναλωτές της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη παραμένουν πιο επιφυλακτικοί, με τη Lego να μην βλέπει τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης όπως σε άλλες αγορές.

Παρόλα αυτά, επιμένει στα σχέδια επέκτασής της, συνεχίζοντας να ανοίγει καταστήματα και να επενδύει καθώς περιμένει την ανάκαμψη της ζήτησης. «Υπάρχουν πραγματικά, πραγματικά πολλά παιδιά στην Κίνα και είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά. Απλώς παρατηρούμε κάποια αβεβαιότητα και μια απροθυμία να ξοδέψουν στην κινεζική αγορά γενικότερα» κατέληξε ο CEO.