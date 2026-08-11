Πυρκαγιές: Έως 19,1 δισ. ευρώ οι ζημιές σε Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία φέτος το καλοκαίρι

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πέμπτο κύμα καύσωνα φέτος, ο ερευνητικός βραχίονας της Swiss Re AG προειδοποιεί για εκτεταμένες συνέπειες που ενδέχεται να μην έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πέμπτο κύμα καύσωνα φέτος, ο ερευνητικός βραχίονας της Swiss Re AG προειδοποιεί για εκτεταμένες συνέπειες που ενδέχεται να μην έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

Σύμφωνα με το Swiss Re Institute, αν και ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Ευρώπη «εξακολουθεί να θεωρείται μέτριος, η αύξηση της πυρκαγικής δραστηριότητας χρήζει μεγαλύτερης προσοχής». Καθώς η ζέστη στην Ευρώπη αυξάνεται, οι συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές.

Παράλληλα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της AccuWeather, οι πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα προκάλεσαν συνολικές ζημιές και οικονομικές απώλειες ύψους έως και 19,1 δισ. ευρώ αυτό το καλοκαίρι, λόγω της ακραίας ζέστης. Η ακραία ζέστη και η ξηρασία θα συνεχίσουν να διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιών στην Ευρώπη αυξημένο μέχρι το φθινόπωρο.

Όπως δήλωσε ο Balz Grollimund, επικεφαλής του τμήματος καταστροφών της Swiss Re, «οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ευρώπη υπογραμμίζουν πώς οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες καθιστούν τις μεγάλες πυρκαγιές πιο πιθανές και με περισσότερα σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές που κατασκευάζονται σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο επίσης πιο δαπανηρές».

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, με δυνητικά «σοβαρές» συνέπειες για την ήπειρο. Η Ευρώπη βιώνει πλέον 64% περισσότερες ζεστές ημέρες, ημέρες κατά τις οποίες η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τους 30°C ή περισσότερο από ό,τι τη δεκαετία του 1950.

Παρά τη μείωση των ασφαλισμένων ζημιών που συνδέονται με φυσικές καταστροφές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Swiss Re Institute εκτιμά το ποσό στα 42 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ χαμηλότερο από τη μακροπρόθεσμη τάση». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ένα «ήρεμο πρώτο εξάμηνο δεν υποδηλώνει απαραίτητα ετήσιες απώλειες κάτω του μέσου όρου» και ότι η μακροπρόθεσμη «ανοδική τάση στις ασφαλισμένες απώλειες παραμένει άθικτη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας βασικός κίνδυνος στον οποίο πρέπει να επικεντρωθούν οι ασφαλιστές είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος και η Ευρώπη ειδικότερα προσαρμόζεται στις αυξανόμενες θερμοκρασίες, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι εκτεταμένες ζώνες διεπαφής άγριας φύσης-αστικών περιοχών της Ευρώπης σημαίνουν ότι μια σοβαρή πυρκαγιά κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες.

