Τράπεζες: Κέρδη άνω των 2,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο με το βλέμμα σε υψηλότερα

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η περαιτέρω ενίσχυση των προμηθειών αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς της βελτιωμένης επίδοσης.

Με καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 2,55 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά περίπου 9% σε σχέση με τα 2,34 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι η οργανική τους κερδοφορία παραμένει ισχυρή, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια έχουν αποκλιμακωθεί αισθητά έναντι των υψηλών επιπέδων της ΕΚΤ.

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η περαιτέρω ενίσχυση των προμηθειών αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς της βελτιωμένης επίδοσης.

Η Eurobank κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδών μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 9,1% σε ετήσια βάση, στα 776 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το 2026, επικαλούμενη τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, την ισχυρή επίδοση των διεθνών δραστηριοτήτων και την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή μερίσματος.

Από κοντά η Πειραιώς, με αύξηση κερδών κατά 9% και καθαρά κέρδη 617 εκατ. ευρώ, συνοδεύοντας τα αποτελέσματα με νέα αναβάθμιση του guidance για το 2026 και υψηλότερους στόχους για την κερδοφορία, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Η Εθνική ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα έναν από τους ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες στην Ευρώπη. Η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική των νέων χορηγήσεων, επισημαίνοντας ότι η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενώ η ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου συνεχίζει να στηρίζει τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους.

Από την πλευρά της, η Alpha Bank εμφάνισε κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 495 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5%, καθοδηγώντας για ελαφρώς υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 από 0,40 ευρώ προηγουμένως. Η διοίκηση ανέδειξε ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη συνεχιζόμενη αύξηση των προμηθειών, την ενίσχυση του transaction banking και του investment banking, καθώς και τις συνέργειες που αναπτύσσονται από τη συνεργασία με τη UniCredit.

Εξίσου ισχυρή ήταν η εικόνα στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να επιβεβαιώνουν ότι η αύξηση των δανείων αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό οργανικής ανάπτυξης. Η Eurobank κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, η Εθνική 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς πρόσθεσε 1,8 δισ. ευρώ νέα δάνεια. Από την πλευρά της, η Alpha κάλυψε ήδη το 87% του ετήσιου στόχου της για καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 2,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νέων χρηματοδοτήσεων. Η εικόνα αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και ενισχύει την εκτίμηση των διοικήσεων ότι οι στόχοι για το σύνολο του έτους είναι απολύτως εφικτοί.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό αφήγημα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου έχει μετατοπιστεί από το όφελος των υψηλών επιτοκίων προς πιο διατηρήσιμες πηγές κερδοφορίας, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τη συνεχιζόμενη οργανική κεφαλαιακή ενίσχυση.

Πάντως σύμφωνα με παράγοντας της αγοράς, σε ορίζοντα δύο έως τριών ετών οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να αναζητήσουν μεγαλύτερο growth και εκτός της εγχώριας αγοράς μέσω στοχευμένων εξαγορών, καθώς η περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας θα απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική και επιχειρηματική διαφοροποίηση.