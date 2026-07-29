Μεγάλου (Πειραιώς): Περιθώριο υπέρβασης πέραν του αναβαθμισμένου guidance

Υψηλότερα έναντι και των πλέον αισιόδοξων εκτιμήσεων, κινήθηκε η Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο κερδοφορίας, επιτοκιακών εσόδων και προμηθειών, προχωρώντας έτσι σε αναβάθμιση στόχων. Το στίγμα της διοίκησης Μεγάλου.

Υψηλότερα έναντι, όχι μόνο το consensus των αναλυτών, αλλά και των πλέον αισιόδοξων εκτιμήσεων, κινήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο κερδοφορίας, επιτοκιακών εσόδων και προμηθειών, προχωρώντας έτσι σε αναβάθμιση των στόχων στα δύο τελευταία πεδία.

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης του consensus για 303 εκατ. και του υψηλού ορίου για 333 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,47 ευρώ, στο εξάμηνο, με την τράπεζα να βρίσκεται πλέον σε τροχιά υπέρβασης της καθοδήγησης για περίπου 0,9 ευρώ ανά μετοχή φέτος. Έτσι, παρότι τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου «φωνάζουν» για υπέρβαση στόχου, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16,7%, στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το 15% περίπου για φέτος (εκτίμηση αναλυτών για 15,3% στο τρίμηνο), η διοίκηση κινήθηκε συντηρητικά.

«Φωνάζει» υπέρβαση...

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, η επιφυλακτικότητα συνδέεται αποκλειστικά με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το διεθνές περιβάλλον, ενώ τυχόν νέα αναθεώρηση των στόχων θα εξεταστεί μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Παρότι αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει περιθώριο υπέρβασης του στόχου για τα κέρδη ανά μετοχή, η διοίκηση προτίμησε να μην ενσωματώσει προς το παρόν το σχετικό upside στις προβλέψεις.

Τα επιτοκιακά έσοδα, στηριζόμενα στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, την ανατιμολόγηση, το μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο και στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ, έναντι μέσης εκτίμησης για 489 εκατ. ευρώ και υψηλότερης πρόβλεψης για 504 εκατ. ευρώ. Υπό αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση αναβάθμισε την εκτίμηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου 2 δισ. ευρώ για το 2026, από 1,9 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Επιπλέον, τα έσοδα από προμήθειες υπερέβησαν σημαντικά των εκτιμήσεων, φτάνοντας στα 251 εκατ. ευρώ, έναντι 212 εκατ. που υπολόγιζαν οι αναλυτές. Η διοίκηση Μεγάλου αναβάθμισε τον στόχο για τα έσοδα από υπηρεσίες το 2026 σε περίπου 850 εκατ. ευρώ, «πιάνοντας» ουσιαστικά από φέτος επίπεδα που το business plan τοποθετούσε για το 2028. Στην ισχυρή επίδοση συνέβαλαν και περίπου 10 εκατ. ευρώ από one off αμοιβές για συναλλαγές που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ισχυρή ώθηση έλαβε ο όμιλος από την υψηλότερη παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής που συνεισέφερε 46 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο, βλέποντας προς υπέρβαση του στόχου των 110 εκατ. ευρώ για φέτος. Σταθερός μοχλός ανάπτυξης το asset - wealth management με 33 εκατ. ευρώ έσοδα από προμήθειες. Στο 1 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι καθαρές εισροές σε επενδυτικά προϊόντα, με το ευνοϊκό valuation effect του δευτέρου τριμήνου να αντισταθμίζει την πίεση που είχε επέλθει στις αρχές του έτους.

Οργανική ζήτηση για δάνεια

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η τράπεζα προχώρησε σε εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. περίπου αφορούσαν μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις, structured finance και shipping. Επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ δάνεια δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα, ενώ 325 εκατ. αφορούν δάνεια ιδιωτών, εκ των οποίων 216 εκατ. στεγαστικά. Συνολικά, οι αποπληρωμές κινήθηκαν κοντά στα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε καθαρή πιστωτική επέκταση κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.

Η υστέρηση στις μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις αποδόθηκε αποκλειστικά σε χρονική μετατόπιση εκταμιεύσεων μεταξύ τριμήνων, με τον Χρήστο Μεγάλου να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ παραμένει απολύτως εφικτός. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο μήνυμα ότι το RRF δεν αποτέλει το βασικό οδηγό ανάπτυξης. Η Πειραιώς έχει ήδη συμβασιοποιήσει περίπου 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ έχει εκταμιευθεί, όμως πλέον η ανάπτυξη στηρίζεται στην οργανική ζήτηση από επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και στεγαστικά.

Επιπλέον, υπήρξε αρνητική επίπτωση από FX στα ναυτιλιακά κυρίως (δολαριακά) δάνεια της τάξεως των 0,1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που πίεσε ελαφρώς τα νούμερα. Το μέσο spread στις εταιρικές χορηγήσεις από πλευράς Πειραιώς υποχώρησε ελαφρως στο 2,09% (από 2,13%) ενώ το yield των νέων εκταμιεύσεων ενισχύθηκε στο 4,4% από 3,9%, με το μέσο Euribor τρίμηνου στο 2,2% από 2,1%. Η τράπεζα βλέπει πλέον υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο - αυξήθηκε κατά 0,08% σε τριμηνιαία βάση - στο 2,2% από 2,1% προηγουμένως.

Στα 10 εκατ. το κόστος για ν. Κατσέλη

Αναθεώρηση υπήρξε τοσο σε CET1 από το 13% περίπου σε επίπεδα υψηλότερα αυτού για φέτος, όσο και στο κόστος κινδύνου στις 60 από 50 μονάδες βάσης. Το οργανικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε στις 59 από 31 μονάδες βάσης, με την τράπεζα να απορροφά την επίπτωση 10 εκατ. ευρώ από την απόφαση για τα δάνεια του ν. Κατσέλη, ενώ πρόσθετες λογιστικές επιβαρύνσεις πέρασαν στη γραμμή trading λόγω της αναπροσαρμογής του τρόπου αναγνώρισης των τόκων μετά τη δικαστική απόφαση. Επίσης, υπήρξε αλλαγή στις σταθμίσεις των μακροοικονομικών σεναρίων για τον υπολογισμό των προβλέψεων. Η διοίκηση εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις είναι κατά βάση μη επαναλαμβανόμενες και δεν μεταβάλλουν τη μακροπρόθεσμη εικόνα για την ποιότητα του ενεργητικού. Για το δεύτερο εξάμηνο προανήγγειλε επιβάρυνση περίπου 30 εκατ. ευρώ από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ως προς την αύξηση των εισροών νέων NPEs σε επιχειρηματικά δάνεια, ο CFO ανέφερε πως πρόκειται για μεμονωμένη εταιρική έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνιστά ένδειξη ευρύτερης επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Όπως ανέφερε ο Θεόδωρος Γναρδέλλης, πρόκειται για εξέλιξη που εντάσσεται στο business as usual της τραπεζικής δραστηριότητας, με την Πειραιώς να έχει ήδη σχηματίσει τις αναγκαίες προβλέψεις και να εκτιμά ότι μέρος αυτών μπορεί να ανακτηθεί στο μέλλον, καθώς εξελίσσεται η διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Προς νέα έκδοση AT1

Ως προς την Εθνική Ασφαλιστική, η διοίκηση επισήμανε πως η υποχώρηση του δείκτη φερεγγυότητας της ασφαλιστικής στο 162% αποκλειστικά στην αποπληρωμή τίτλου AT1 ύψους 50 εκατ. ευρώ, που αφαίρεσε περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες από τον δείκτη. Ο κ. Γναρδέλλης γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει νέα έκδοση εντός του τρίτου τριμήνου, η οποία θα αποκαταστήσει την κεφαλαιακή επίπτωση, ενώ η οργανική κερδοφορία ενισχύει τον δείκτη κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες ανά τρίμηνο. Υπό αυτές τις παραδοχές, ο δείκτης φερεγγυότητας μπορεί να προσεγγίσει το 200% έως το τέλος του έτους, με το πλεονάζον κεφάλαιο άνω του ορίου του 150% να αντιστοιχεί σε περίπου 10 μονάδες βάσης CET1 για τον όμιλο.

Οι επιλογές σε Snappi

Σε ό,τι αφορά τη Snappi, ο κ. Μεγάλου εξήγησε ότι η επιθετική πολιτική επιτοκίων αποτελεί συνειδητή επιλογή για την προσέλκυση πελατών από τους digital challengers, προσθέτοντας ότι η στρατηγική της ψηφιακής τράπεζας θα εξελίσσεται όσο ωριμάζει το επιχειρηματικό της μοντέλο.