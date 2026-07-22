Τράπεζες: «Με το πόδι στο γκάζι» η πιστωτική επέκταση

Κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται η πιστωτική επέκταση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο τρίμηνο. Εκπλήξεις σε επιτοκιακά έσοδα και προμήθειες.

Με ταχύτερο βηματισμό από αυτόν που προϋπέθεταν οι αρχικοί σχεδιασμοί φαίνεται πως συνεχίζει να κινείται η πιστωτική επέκταση των συστημικών τραπεζών, βάζοντας από νωρίς τον πήχη ψηλότερα για το σύνολο της χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιστωτική επέκταση των τεσσάρων τραπεζών υπολογίζεται σε επίπεδα πέριξ των 3,5 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, με βασικούς «αιμοδότες» έργα υποδομών και ενέργειας (παραγωγή, δίκτυα και αποθήκευση). Οι επιχειρηματικές χορηγήσεις συνεχίζουν να σηκώνουν το κύριο βάρος της πιστωτικής επέκτασης, με τον ανταγωνισμό να παραμένει οξύς για τους καλούς εταιρικούς πελάτες, οδηγώντας το μέσο spread στην περιοχή του 1,5% ή και χαμηλότερα, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη. Η λιανική από την άλλη, συνεισφέρει σε μικρή, αλλά σταδιακά αυξανόμενη κλίμακα. Πρόσθετη ώθηση έδωσε και το τελευταίο «σπριντ» για την εξασφάλιση χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης , πριν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Η ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς δεν ήταν, πάντως, χωρίς «προίκα». Μέρος της παραγωγής είχε ήδη δρομολογηθεί από μεγάλες δανειακές συμβάσεις που υπογράφηκαν το προηγούμενο διάστημα και περνούν σταδιακά σε φάση εκταμιεύσεων, προσφέροντας στις τράπεζες αυξημένη ορατότητα για τη διεύρυνση των χαρτοφυλακίων τους. Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτήσεις project και structured finance διατηρούν σημαντικό βάθος, ενώ ποντοπόρος ναυτιλία και διεθνείς κοινοπρακτικές συναλλαγές προσφέρουν πρόσθετες «εφεδρείες» πιστωτικής επέκτασης, πέραν της αμιγώς εγχώριας ζήτησης.

Ο πήχης και οι... δεύτερες σκέψεις

Υπό αυτό το πρίσμα, η αριθμητική του πρώτου εξαμήνου περιορίζει αισθητά την απόσταση που χωρίζει τις τράπεζες από τους φετινούς τους στόχους. Η Eurobank καθοδηγεί για περίπου 3,8 δισ. ευρώ, η Εθνική κοντά στα 3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, αν όχι υψηλότερα στοχεύει και η Πειραιώς, ενώ η Alpha τοποθετεί τον πήχη κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ. Παρ'όλα αυτά, δύσκολα οι διοικήσεις θα εξαντλήσουν από τώρα τα περιθώρια που τους εξασφαλίζει η μέχρι τώρα υπεραπόδοση, προτιμώντας να διατηρήσουν κάποιους βαθμούς ελευθερίας για ένα δεύτερο μισό της χρονιάς που θα αποκτά σταδιακά εντονότερη πολιτική «απόχρωση».

Πολυμέτωπη αντεπίθεση

Η εμπροσθοβαρής πιστωτική επέκταση έχει και πρόσθετα οφέλη, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις αρχίζουν να αποδίδουν νωρίτερα, τροφοδοτώντας για μεγαλύτερο μέρος της χρήσης τα καθαρά έσοδα από τόκους. Πρόσθετο μπόνους δίνει το μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο και η ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων, σε μια συγκυρία που τα επιτόκια κινούνται υψηλότερα έναντι των παραδοχών των business plans.

Η ισχυρή εικόνα των όγκων δεν περιορίζεται, μόνο στα δάνεια. Αυξημένα αναμένονται και τα υπόλοιπα καταθέσεων, υποβοηθούμενα από έκτακτες κινήσεις μεγάλων ομίλων και επιχειρήσεων που άφησαν, τουλάχιστον προσωρινά, σημαντική ρευστότητα εντός τραπεζικού συστήματος (ΑΜΚ ΔΕΗ). Θετικά λειτουργεί και η πορεία του κόστους καταθέσεων, το οποίο κινείται εντός των παραδοχών των τραπεζών.

Ούριος άνεμος έπνευσε και στο πεδίο των αμοιβαίων εξέλιξη που μπορεί να δίνει στίγμα για το μείγμα και το κόστος καταθέσεων. Το δεύτερο τρίμηνο πρόσφερε ευνοϊκό valuation effect, ενώ οι ενδείξεις παραπέμπουν και σε σημαντικά υψηλότερες καθαρές πωλήσεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Η έντονη δραστηριότητα σε πολλαπλά μέτωπα δεν αναμένεται, πάντως, να αποτυπωθεί στο σύνολό της στα μεγέθη του δεύτερου τριμήνου. Στο investment banking, ειδικότερα, το μπαράζ αυξήσεων κεφαλαίου, εξαγορών και συμφωνιών προϊδεάζει για αυξημένες προμήθειες, μένει όμως να φανεί ποια από τα deals πρόλαβαν να «γράψουν» στο δεύτερο τρίμηνο και ποια αφήνουν έσοδα για τη συνέχεια. Το ισοζύγιο, σε κάθε περίπτωση, γέρνει προς αναθεωρήσεις επιμέρους στόχων με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.