ΟΠΕΚΑ: Αύριο η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους

Αύριο, Πέμπτη 30/07/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους 276.036.591,42 ευρώ, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε 1.007.152 δικαιούχους.
- Εβδομάδα πληρωμών: Έως την Παρασκευή πιστώνονται επιδόματα, συντάξεις, μισθοδοσία και επίδομα αδείας
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:
Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι - 89.778.379,39 ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι - 19.772.469,48 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι - 32.837.417,46 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι - 138.771,13 ευρώ
Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι - 100.735.408,56 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι - 172.648,43 ευρώ
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι - 4.565.773,09 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι - 10.258.341,04 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι - 158.894,29 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι - 68.800 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι - 11.927.150 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι - 3.300 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι- 230.121,62 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι - 42.521,37 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι - 493.830,90 ευρώ
Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι - 1.884.833,72 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι - 2.936.130,94 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.