IWG: Η Αθήνα στους Top 15 προορισμούς για εργασία εξ αποστάσεως

Το Top 10 του 2026 περιλαμβάνει τις πόλεις Μπανγκόκ, Τόκιο, Βαρκελώνη, Πόρτο, Βανκούβερ, Βουδαπέστη, Νάπολη, Μεντεγίν, Λισαβόνα και Σεούλ.

Η Μπανγκόκ αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη στον κόσμο για workcation, σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση του Work from Anywhere (WFA) δείκτη της International Workplace Group (IWG), με το Τόκιο και τη Βαρκελώνη να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ο ετήσιος δείκτης κατατάσσει τις πόλεις με βάση μια σειρά κριτηρίων που αποτυπώνουν κατά πόσο κάθε προορισμός προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κλίμα, η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης, οι επιλογές διαμονής, οι μεταφορές, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας. Η δημοσίευση του δείκτη συμπίπτει με νέα έρευνα της IWG, της κορυφαίας πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ, η οποία αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα των πολιτικών WFA, που καθίστανται εφικτές χάρη στην υβριδική εργασία και στην πρόσβαση σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην τέταρτη χρονιά του, ο δείκτης της IWG έχει αναδείξει κατά το παρελθόν στην κορυφή τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη και το Τόκιο, ενώ το 2026 την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Μπανγκόκ.

Top 10 πόλεις για workcation το 2026

Μπανγκόκ

Τόκιο

Βαρκελώνη

Πόρτο

Βανκούβερ

Βουδαπέστη

Νάπολη

Μεντεγίν

Λισαβόνα

Σεούλ

Η Μπανγκόκ στην κορυφή της νέας παγκόσμιας κατάταξης

Η Μπανγκόκ κατακτά την πρώτη θέση στη φετινή κατάταξη, ενώ ακολουθεί το Τόκιο και η Βαρκελώνη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μιας οικονομικά προσιτής, άρτια συνδεδεμένης μητρόπολης με τον χαρακτήρα και την ελκυστικότητα ενός κορυφαίου παγκόσμιου ταξιδιωτικού κόμβου. Το Πόρτο και το Βανκούβερ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, ενώ στη λίστα των κορυφαίων προορισμών για εργαζομένους που συνδυάζουν ταξίδια και εξ αποστάσεως εργασία το 2026 περιλαμβάνονται επίσης η Βουδαπέστη, η Νάπολη, το Μεντεγίν, η Λισαβόνα και η Σεούλ.

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει, επίσης, τη διεύρυνση της γκάμας των προορισμών που προσελκύουν τους εργαζομένους, από μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της Ασίας και δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις για σύντομες αποδράσεις έως πιο μακρινούς προορισμούς, όπως το Βανκούβερ και το Μεντεγίν. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ένας επιτυχημένος προορισμός για workcation οφείλει να προσφέρει πολύ περισσότερα από μια ελκυστική εμπειρία διακοπών, συνδυάζοντας αξιόπιστη συνδεσιμότητα, ποιοτικές μεταφορές, άνετη διαμονή και πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας με πολιτιστικές, γαστρονομικές και lifestyle εμπειρίες που καθιστούν πραγματικά ελκυστική την παράταση ενός ταξιδιού.

Η Αθήνα στη 15η θέση μεταξύ 50 κορυφαίων παγκόσμιων προορισμών για υβριδική εργασία

Η Αθήνα καταλαμβάνει τη 15η θέση μεταξύ των 50 παγκόσμιων προορισμών που αξιολόγησε η IWG ως προς τις συνθήκες που προσφέρουν για υβριδική εργασία, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις σε μια σειρά βασικών δεικτών. Η ελληνική πρωτεύουσα απέσπασε βαθμολογία 9/10 για το κλίμα της, χάρη στην εκτεταμένη ηλιοφάνεια, καθώς και για τις επιλογές διαμονής, στις οποίες περιλαμβάνονται το ύψος των ενοικίων και η διαθεσιμότητα επιπλωμένων κατοικιών, αλλά και για τη συνολική διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, έως τον Ιούνιο του 2026, η Αθήνα είναι η μοναδική πόλη μεταξύ των 50 προορισμών που συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία 10/10 ως προς τη διαθεσιμότητα και το κόστος της βίζας για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomad Visa). Ωστόσο, η πόλη καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις σε τομείς όπως η ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και το κόστος εστίασης, το οποίο αξιολογήθηκε με βάση τη μέση τιμή ενός μεσημεριανού γεύματος και ενός ποτού στην επιχειρηματική ζώνη.

Οι πολιτικές Work from Anywhere καθιερώνονται πλέον ως συνήθης πρακτική

Νέα έρευνα¹ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της IWG, της μεγαλύτερης παγκοσμίως πλατφόρμας εργασίας και παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας, έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (51%) δηλώνουν πως ο εργοδότης τους εφαρμόζει ήδη πολιτική WFA. Ο αντίκτυπός της είναι ιδιαίτερα θετικός: το 90% αναφέρει ότι η δυνατότητα αυτή έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ το 80% δηλώνει ότι έχει ενισχύσει την παραγωγικότητά του.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πολιτική επηρεάζει και τις επαγγελματικές επιλογές των εργαζομένων, καθώς το 80% δηλώνει ότι θα καθιστούσε μια νέα θέση εργασίας πιο ελκυστική, ενώ το 62% θα εξέταζε το ενδεχόμενο αλλαγής εργοδότη για μια καλύτερη πολιτική WFA.

Η κατάταξη του 2026 δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές WFA έχουν πλέον εδραιωθεί, ενώ οι εργαζόμενοι αναζητούν ολοένα και περισσότερο προορισμούς που ανταποκρίνονται τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές τους ανάγκες. Η πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας στον εκάστοτε προορισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής, καθώς το 38% τη θεωρεί βασικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου από τον οποίο θα εργαστεί εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Η ευελιξία βοηθά τους εργαζομένους να παρατείνουν τα ταξίδια τους

Η εξ αποστάσεως εργασία αλλάζει ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48%) σχεδιάζουν να παρατείνουν τις διακοπές ή μια σύντομη απόδρασή τους, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως μέσα στο 2026, ενώ το 46% δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να το κάνει σε σύγκριση με πέρυσι. Η τάση αυτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το 43% έχει εργαστεί εξ αποστάσεως από προορισμό διακοπών χωρίς να χρησιμοποιήσει ημέρες από την ετήσια άδειά του.

Η ευεξία, ο χρόνος με την οικογένεια και το κόστος αποτελούν τους βασικούς παράγοντες

Η αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και η επίτευξη της ευεξίας αποτελούν τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο οι εργαζόμενοι επιθυμούν να παρατείνουν τα ταξίδια τους μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως δηλώνει το 54% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους (53%) και η καλύτερη αξιοποίηση της ετήσιας άδειας (52%). Οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν επίσης τη συμπεριφορά των εργαζομένων, καθώς το 51% δηλώνει ότι το αυξημένο κόστος ζωής το καθιστά πιθανότερο να αξιοποιήσει πολιτικές υβριδικής εργασίας ή WFA, προκειμένου να παρατείνει τις διακοπές του.

Η συνδεσιμότητα παραμένει καθοριστικός παράγοντας

Κατά την επιλογή προορισμού για εξ αποστάσεως εργασία στη διάρκεια ενός ταξιδιού, η αξιόπιστη σύνδεση Wi-Fi αποτελεί με διαφορά την κορυφαία προτεραιότητα, καθώς επιλέχθηκε από το 38% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η ποιοτική διαμονή, η γαστρονομία και οι μεταφορές, με ποσοστό 12% για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες. Παράλληλα, το 46% δηλώνει ότι οι οικονομικότερες επιλογές μετακίνησης και διαμονής θα το ενθάρρυναν να παρατείνει ένα ταξίδι εργαζόμενο εξ αποστάσεως, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των προορισμών που συνδυάζουν τις απαραίτητες υποδομές εργασίας με καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν σαφή καθοδήγηση από τους εργοδότες για τα workcations

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι, παρότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για ταξίδια στο πλαίσιο πολιτικών WFA, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι η εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι αποδεκτή και υποστηρίζεται από τον εργοδότη τους. Οι σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και οι ξεκάθαρες προσδοκίες θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερους εργαζομένους να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Ειδικότερα, το 44% δηλώνει ότι θα παρακινούνταν εάν γνώριζε πως η επιλογή αυτή δεν θα επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η εργασία του, ενώ το 39% αναφέρει ότι θα επιθυμούσε σαφέστερη καθοδήγηση από τον εργοδότη του.

Ο Mark Dixon, Executive Chairman και Founder της IWG, δήλωσε:

«Βλέπουμε περισσότερους εργαζομένους από ποτέ να παρατείνουν τα ταξίδια τους, συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εργασία με τις διακοπές τους, ή να επιλέγουν να παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό ως ψηφιακοί νομάδες. Χάρη στην υβριδική εργασία και τις τεχνολογίες cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα, είτε από έναν ευέλικτο χώρο εργασίας κοντά στο σπίτι τους είτε από έναν χώρο coworking στην άλλη άκρη του κόσμου. Για πολλούς, οι πολύωρες καθημερινές μετακινήσεις προς και από τον χώρο εργασίας αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ η δυνατότητα να εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες τους προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Η τάση αυτή ήρθε για να μείνει, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μακροπρόθεσμα υβριδικά μοντέλα εργασίας και πολιτικές WFA, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Οι πολιτικές αυτές όχι μόνο συμβάλλουν στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), αλλά οδηγούν και σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας».

Τα ευρήματα δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η IWG συνεχίζει να υποστηρίζει τους επαγγελματίες που εργάζονται ευέλικτα και εν κινήσει, μέσα από νέες συνεργασίες στον ταξιδιωτικό κλάδο. Αυτό το καλοκαίρι, η Hotels.com, θυγατρική του Expedia Group, συνεργάζεται με την IWG, προσφέροντας στα μέλη της IWG στις Ηνωμένες Πολιτείες δωρεάν αναβάθμιση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Hotels.com Gold για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με περισσότερες ανταμοιβές, προνομιακές τιμές και αποκλειστικά προνόμια VIP, σχεδιασμένα για τις ανάγκες του σύγχρονου, ευέλικτου εργατικού δυναμικού.

Με περισσότερες από 5.000 τοποθεσίες ευέλικτων χώρων εργασίας σε περισσότερες από 120 χώρες, το δίκτυο της IWG περιλαμβάνει πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για WFA προσφέροντας στους εργαζομένους πρόσβαση σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας όπου κι αν επιλέξουν να παρατείνουν το ταξίδι τους.