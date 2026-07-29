Reuters: Το Ιράν αγοράζει έως 400 κινεζικά αντιαεροπορικά συστήματα

Η συμφωνία αφορά περίπου 300-400 εκτοξευτές μεταξύ των οποίων τα κινεζικά QW-12 και FN-16, σύμφωνα με πηγές.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το Ιράν αναμένεται να παραλάβει την πρώτη παρτίδα έως και 400 φορητών συστημάτων αεροάμυνας (MANPADS), σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξαγορά που αποτιμάται περί τα 60-70 δισ. δολάρια και αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Τεχεράνης να ενδυναμώσει την αεροάμυνά της έπειτα από την έναρξη των συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ιράν για να προστατεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Η συμφωνία αφορά περίπου 300-400 εκτοξευτές μεταξύ των οποίων τα κινεζικά QW-12 και FN-16, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και φέρεται να υπεγράφη με την εταιρεία Zhongqing Baoshang International Investment με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι «οι πληροφορίες είναι εντελώς αβάσιμες. Η Κίνα εργάζεται σταθερά για την προώθηση της ειρήνης και τον τερματισμό της σύγκρουσης».