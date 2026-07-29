Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε δυνατά το Ιράν»

«Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν θα γίνουν σε απάντηση σε πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία» επεσήμανε ο Τραμπ.

Προειδοποίηση για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώνοντας την κλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρά τις πρόσφατες προσπάθειες για παύση των άμεσων συγκρούσεων.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν δυναμικά. «Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα ακολουθήσει τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.

«Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν θα γίνουν σε απάντηση σε πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία» επεσήμανε. Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν στην Ιορδανία, στην πρώτη άμεση περιφερειακή επίθεσή του από την προσωρινή εκεχειρία Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν στοχεύσει μια αμερικανική αεροπορική βάση και το Κεντρικό Κέντρο Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ιορδανικός στρατός αναχαίτισε πέντε ιρανικούς πυραύλους.

«Όσο συνεχίζονται οι απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας... η αντίσταση θα συνεχιστεί» τόνισε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Παράλληλα, οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της φιλοϊρανικής ομάδας Χασέντ αλ-Σαάμπι στο Ιράκ, προκαλώντας τον θάνατο 20 μαχητών σε 7 επαρχίες.

Ο αμερικανικός στρατός έβαλε στο στόχαστρό του εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και όπλων που συνδέονται με την ομάδα που είναι γνωστή και ως Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίηση να καταδικάζει την επιχείρηση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» εναντίον ενός «επίσημου θεσμού ασφαλείας».

Η Σαουδική Αραβία εξήγησε ότι οι επιθέσεις ακολούθησαν πλήγματα από «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές πιστές στο Ιράν» σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ριάντ, το οποίο νωρίτερα αναχαίτισε drones που φέρονται να εκτοξεύτηκαν από τις ίδιες ομάδες.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν να σταματούν τρία δεξαμενόπλοια στην πλωτή οδό, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη έχει τον «πλήρη έλεγχο» του στρατηγικού περάσματος.

Οι εντάσεις ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη εν μέσω ανησυχιών για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Η αγορά έχει ήδη επηρεαστεί από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και τις πρόσφατες απειλές των Χούθι που στοχεύουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εξελίξεις συνέπεσαν με την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών ως «θετική και παραγωγική».

Μετά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ήταν «μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα ποτέ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ» και ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον «κοινό μας στόχο: να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επίσης το τετ α τετ ως «πολύ καλό».