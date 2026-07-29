Τρ. Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας στο εξάμηνο, αναβάθμιση στόχου στα επιτοκιακά έσοδα

Ρεκόρ κερδοφορίας πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς το 1ο εξάμηνο, με τη διοίκηση να αναβαθμίζει παράλληλα τον στόχο για τα καθαρά έσοδα τόκων του 2026.

Ρεκόρ κερδοφορίας πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς το 1ο εξάμηνο, με τη διοίκηση να αναβαθμίζει παράλληλα τον στόχο για τα καθαρά έσοδα τόκων του 2026.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη μετόχων ανήλθαν στα 617 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα και αντιστοιχούν σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026. Σε επίπεδο β' τριμήνου τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% ετησίως.

Σε ανά μετοχή επίπεδο, η Τρ. Πειραιώς εμφανίζει κέρδη 0,47 ευρώ και παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των €90 σεντς.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 6,3 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 509 εκατ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο, κερδίζοντας 6% σε τριμηνιαία βάση, χάρη στην ισχυρή δανειακή ανάπτυξη. Η επίδοση του 1ου εξαμήνου και η τρέχουσα δυναμική της αγοράς υποστηρίζουν την αναβάθμιση του στόχου για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2026 στα €2,0 δισ.

Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €251 εκατ. στο 2ο τρίμηνο, με την Εθνική Ασφαλιστική να ηγείται της αύξησης

Τα αποτελέσματα καταγράφουν λειτουργική αποτελεσματικότητα στο κορυφαίο επίπεδο της αγοράς, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 34% στο εξάμηνο, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη

Η διοίκηση αποφάσισε διανομή σε μετρητά ποσού €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη 2025 πληρωτέα στους μετόχους στις 7 Αυγ 2026.

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

Τα αποτελέσματα καταγράφουν:

€39 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,8 δισ. στο εξάμηνο, υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή αύξηση ύψους €100 εκατ. στο εξάμηνο και νέα δάνεια αυξημένα κατά 65% ετησίως

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €68,4 δισ., με άνοδο 9% σε ετήσια βάση

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 24% ετησίως, στα €16,3 δισ., με καθαρές εισροές €1,0 δισ. στο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας ήδη το ετήσιο στόχο

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική διαμορφώθηκε στα €424 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένη κατά 7% ετησίως

Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου

• Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης στο εξάμηνο

• Δείκτης NPE στο 2,2%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη των NPE στο 67%, σταθερή ετησίως

• Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 65%, υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης

• Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 207%, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

• Δείκτης CET1 στο 12,8%, +20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου – σε τροχιά υπέρβασης του στόχου ~13% για το 2026

• Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,6%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G

Χρ. Μεγάλου: Μετά την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, επικαιροποιούμε τους ετήσιους στόχους μας

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής;

«Η Πειραιώς επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα, και παράγει υψηλές αποδόσεις, διευρύνοντας τις δραστηριότητες των πελατών της, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου.

Η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς υποστηρίζεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί σε ανοδική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη διαρκή κινητοποίηση επενδύσεων. Η αξιολόγηση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά και την πρόσφατη αναβάθμιση από την S&P, επικυρώνει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και την ισχύ του οικονομικού μας προφίλ.

Η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με αυξημένα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,3. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,8 δισ., αντικατοπτρίζοντας υγιή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές. Η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, στα €0,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως εξαιτίας της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διατηρήσαμε ισχυρή πειθαρχία όσον αφορά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, το οποίο αποτελεί το καλύτερο επίπεδο της αγοράς, το οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης.

Αξιοποιώντας την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, επικαιροποιούμε τους ετήσιους στόχους μας. Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και στην επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Το έργο που επιτελείται το 2026, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια.

Επιταχύνουμε επίσης τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Ενσωματώνοντας προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο, στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, στη βελτίωση της λειτουργικής παραγωγικότητας και στην υποστήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για τη βράβευσή μας με πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Τράπεζας της Ευρώπης για Εταιρική Ευθύνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθιστώντας μας την πρώτη τράπεζα που διατηρεί τον πανευρωπαϊκό τίτλο από τη δημιουργία του βραβείου. Είμαστε επίσης περήφανοι που συμπεριληφθήκαμε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη των Europe’s Climate Leaders 2026 των Financial Times. Αυτές οι διακρίσεις έρχονται ως αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και της συνεχής μας εστίασης στην υπεύθυνη τραπεζική, της δημιουργίας βιώσιμης αξίας και του θετικού αντίκτυπου για τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Η Πειραιώς εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων με πειθαρχία, στην υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»