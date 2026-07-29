Ιράν: Η Τεχεράνη καταδικάζει τα πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαλίντι ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αύριο Πέμπτη στην Τζέντα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς τα «κατάφωρη παραβίαση» και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να επεκτείνουν τον πόλεμο στην περιοχή.

«Αυτές οι επιθέσεις (...) εντάσσονται στο πλαίσιο των φιλοδοξιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να επεκτείνουν τον πόλεμο και τη σύγκρουση στη δυτική Ασία», ανέφερε σε ανακοίνωση το ιρανικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Στο μεταξύ, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα σε μία πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένας τομέας στη μεθοριακή περιοχή Πιρανσάρ επλήγη από αεροπορικά πλήγματα του αμερικανού εχθρού", μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, ότι ένας πύραυλος έπληξε ακατοίκητη ζώνη χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαλίντι ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αύριο Πέμπτη στην Τζέντα μετά τις επιθέσεις φιλοϊρανών παραστρατιωτικών στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Ουάσινγκτον και του Ριάντ, που εξαπέλυσαν από κοινού επιθέσεις εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν οργανώσεων στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά της, η υποστηριζόμενη από το Ιράν παραστρατιωτική οργάνωση Χαρακάτ Χεζμπολάχ αλ Νουτζάμπα δήλωσε πως τα συμφέροντα και η ασφάλεια της Ουάσινγκτον και του Ριάντ θα αντιμετωπίσουν συνέπειες μετά τα κοινά αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα εναντίον ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ