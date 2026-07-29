ΟΤΕ: Απαντά στον ανταγωνισμό, ενισχύει το αποτύπωμά του στο ICT και επενδύει στην AI

Τι ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, για τον ανταγωνισμό που αυξάνει μετά την συμφωνία ΔΕΗ - Vodafone - Έρχεται τους επόμενους μήνες το AI calling και ενισχύεται η παρουσία στο ICT

«Ετοιμοπόλεμος» απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό εμφανίζεται ο ΟΤΕ, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ παράλληλα προχωρά τον εμπορικό του μετασχηματισμό και επιταχύνει το άνοιγμά του στις υπηρεσίες ICT και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Το παραπάνω μήνυμα εξέπεμψε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε προ ολίγου και ακολούθησε της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Η ένταση του ανταγωνισμού

Η διοίκηση εμφανίστηκε καθησυχαστική απέναντι στις ερωτήσεις που δέχθηκε για την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Vodafone και ΔΕΗ για τη δημιουργία κοινής εταιρείας οπτικών ινών, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία επίπτωση στη δραστηριότητα του ΟΤΕ.

«Δεν έχουμε δει καμία επιβράδυνση στη μεταφορά πελατών της Vodafone προς τη δική μας υποδομή FTTH. Αντίθετα, καταγράψαμε νέο ιστορικό υψηλό καθαρών προσθηκών στη βάση πελατών χονδρικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νεμπής.

Όπως διευκρίνισε, η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Vodafone εξακολουθεί να βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς τελεί υπό την οριστικοποίηση των όρων και την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Δεν απέκλεισε πάντως ότι, σε βάθος χρόνου, η λειτουργία της κοινής εταιρείας θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στα έσοδα χονδρικής του ΟΤΕ από τη Vodafone. Το μέγεθος της επίπτωσης όμως, όπως εξήγησε, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο το νέο δίκτυο θα επικαλύπτει την υφιστάμενη υποδομή του ΟΤΕ.

Διατηρεί το guidance

Εξίσου αισιόδοξη εμφανίστηκε η διοίκηση και για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου, επαναλαμβάνοντας τον στόχο για αύξηση του EBITDA κατά περίπου 3% στο σύνολο της χρήσης.

Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης παραμένει η μετάβαση πελατών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο, καθώς κάθε τέτοια μετακίνηση αυξάνει το μέσο έσοδο ανά χρήστη κατά 5 έως 6 ευρώ, ενώ λιγότερο από το ήμισυ της πελατειακής βάσης βρίσκεται ακόμη σε προγράμματα καρτοκινητής, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα αποτυπωθούν πλήρως οι εξοικονομήσεις από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που υλοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, ενώ πρόσθετη ώθηση αναμένεται να προέλθει από τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζει ο όμιλος.

Έμφαση σε ICT και νέα ευρωπαϊκά έργα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη δραστηριότητα ICT, την οποία η διοίκηση χαρακτήρισε βασικό πυλώνα ανάπτυξης των επόμενων ετών, ακόμη και μετά τη σταδιακή υποχώρηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε έργο ύψους 45 εκατ. ευρώ για υποδομές data center του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την παρουσία του στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Να θυμίσουμε ότι η Cosmote μαζί με την Unisystems, έχει υπογράψει ήδη από το 2024 πενταετή συμφωνία πλαίσιο με την Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφορικής (NCIA) του NATO, που αποτελεί τον κόμβο τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ, για τη δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πέρα από αυτό ο ΟΤΕ ανέλαβε πρόσφατα κι ένα ακόμα έργο για την ευρωπαϊκή αρχή European Food Safety Authority, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης του διεθνούς αποτυπώματος του τομέα ICT.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανάπτυξη στον τομέα ICT θα στηριχθεί επίσης στις υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο ΟΤΕ ήδη αναπτύσσει λύσεις για επιχειρηματικούς πελάτες.

Μέσα στους επόμενους μήνες το AI Calling

Με την αφορμή αυτή ο κ. Νεμπής προανήγγειλε και την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού όσο και σε υπηρεσίες προς τους πελάτες. Όπως ανέφερε, μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί υπηρεσία AI Calling στα ελληνικά, όπου το δίκτυο θα μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σε άλλη γλώσσα - κάτι που μέχρι σήμερα έκαναν απλά συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα επεσήμανε ότι ο όμιλος προχωρά και στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού του εμπορικού του σήματος, με την μετάβαση από Cosmote Telekom σε Telekom.

Ανακόπηκε η δυναμική της Starlink

Τέλος όσον αφορά την ανάπτυξη των δικτύων αλλά και τον ανταγωνισμό από υπηρεσίες όπως η Starlink που προσφέρουν δορυφορική συνδεσιμότητα σε περιοχές που δεν καλύπτονται από δίκτυο οπτικών ινών ο κ. Νεμπής επεσήμανε ότι η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA) του ΟΤΕ έχει ανακόψει σημαντικά τη δυναμική της.

Όπως σημείωσε ενώ η Starlink υπερδιπλασίασε ή ακόμη και τριπλασίασε την πελατειακή της βάση μέσα στο 2025, σήμερα ο ρυθμός ανάπτυξής της έχει περιοριστεί στο 10%-20%, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της υπηρεσίας FWA του ΟΤΕ, η οποία έχει ήδη προσελκύσει περίπου 100.000 πελάτες.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, έχοντας ήδη εμπορική παρουσία σε περίπου 60.000 νοικοκυριά, με στόχο ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τις 150.000 μέχρι το τέλος του έτους.