«Ναι» της αρμόδιας επιτροπής στο ν/σ για επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Επί της αρχής του νομοσχεδίου «ναι» ψήφισε η ΝΔ, ενώ τα κόμματά της αντιπολίτευσης ψήφισαν «όχι».

«Όποιος λέει "όχι" στη μεταρρύθμιση της συνένωσης των δικτύων ύδρευσης, στην πραγματικότητα λέει "ναι" στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, λέει "ναι" στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, "ναι" στις εκτεταμένες διαρροές νερού, "ναι" στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, "ναι" στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την τελευταία ημέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό -κατά πλειοψηφία- από την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Επί της αρχής του νομοσχεδίου «ναι» ψήφισε η ΝΔ, ενώ τα κόμματά της αντιπολίτευσης ψήφισαν «όχι».

«Εμείς πιστεύουμε ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, και δεν το λέμε μόνο εμείς, η χρηστή διακυβέρνηση είναι στις προτεραιότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Αυτό είναι το διακύβευμα: Η χρηστή διακυβέρνηση. [Άραγε] με τις εισαγγελικές έρευνες, με τους εκβιασμούς για τα νερά, με τον κατακερματισμό (των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ αλλά και εντός εκατοντάδων δήμων) ότι έχουμε χρηστή διακυβέρνηση στη διαχείριση των υδάτων;» αναρωτήθηκε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος προανήγγειλε νομοτεχνικές βελτιώσεις με βάση και την προηγηθείσα συζήτηση με κόμματα και φορείς.

Το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου φέροντας μάλιστα ως παράδειγμα σημερινό δημοσίευμα για δύο εισαγγελικές έρευνες, για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και την Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στην πρώτη περιοχή δεν υπάρχει ενεργό αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να εισχωρούν στο δίκτυο ύδρευσης εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια και στη δεύτερη περιοχή εντοπίστηκαν αυξημένες γεωτρώσεις ουρανίου και φθορίου σε συνέχεια της υπεράντλησης των γεωτρήσεων σε όλο και μεγαλύτερα βάθη: «Δηλαδή, αντανακλούν δύο περιπτώσεις, όπου το μοντέλο διαχείρισης που έχουμε τώρα, του κατακερματισμού των 730 οργανισμών, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς έλεγχο, χωρίς πρόληψη οδηγεί ουσιαστικά σε υπονόμευση της υγείας των πολιτών» είπε ο υΠΕΝ σημειώνοντας ότι «στις δύο περιοχές που γίνεται η εισαγγελική έρευνα και οι δύο δήμαρχοι τάχθηκαν σθεναρά κατά της μεταρρύθμισης» ενώ, «υπάρχουν και τα παραδείγματα της Πελοποννήσου πριν από δύο εβδομάδες, που οι εισαγγελικές αρχές παρενέβησαν γιατί υπήρχαν αγρότες που κατήγγειλαν ότι για αντίποινα, επειδή δεν πλήρωναν για να τους δώσουν νερό, τους κάψαν τις περιουσίες. Έτσι θα προχωρήσουμε; Ή θα προχωρήσουμε στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια;»

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι θα επιφέρει μεταξύ άλλων νομοτεχικών βελτιώσεων και μία που θα αφορά στα ποτάμια του Καρπενησίου: Στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου, που αφορά τη δυνατότητα εκτροπής πόσιμου νερού από τις πλημμυρικές ροές των παραποτάπων του Αχελώου, Κρικελοπόταμου και Καρπενησιώτη προς το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, «κάνουμε δεκτή την πρόταση να διαγράψουμε τη διατύπωση "κατά παράκληση κάθε άλλης διάταξης". Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι η λύση αυτή δεν είναι μια λύση η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Είναι μια λύση η οποία, "ο μη γένοιτο", αν χρειαστεί η Αττική να φτάσει πάλι στα όρια, που έφτασε τον προηγούμενο φθινόπωρο, να γνωρίζουμε από πού.

«Όταν εγώ ανέλαβα, υπουργός, στην περίπτωση που είχαμε ανάγκη να κάνουμε ένα μεγάλο υδροδοτικό έργο, δεν είχε επιλεγεί ποια είναι αυτή η περιοχή. Τώρα, έχουμε φτάσει πάνω από 700 εκατομμύρια κυβικά. Δεν είμαστε εκεί. Αν όμως ξαναβρεθούμε στη λειψυδρία που εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να ξέρουμε από πού θα μπορέσει να υδροδοτηθεί η Αττική. Αυτή είναι μια δυνητική λύση» υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Κλείνοντας, είπε ότι «το να μην κάνεις τίποτα, να παραμένεις αδρανής, να μένεις σε ακινησία, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση ούτε και το πρόβλημα της λειψυδρίας. Δεν είναι λύση ούτε και το πρόβλημα που έχουμε με τους εγκαταλελειμένους οικισμούς. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε το πρόβλημα στις επόμενες γενιές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ασφαλές προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους. Δεν μπορούμε, αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Χαλκιδική, να το αφήσουμε να συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της πατρίδας μας. Και για τον λόγο αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ