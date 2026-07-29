Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα και οι μικρές επιχειρήσεις

Φορο-μπόνους για όσους εφαρμόσουν νωρίτερα το μέτρο. Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ για τους παραβάτες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ξεκινήσει. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 στο νέο καθεστώς εντάσσονται και οι μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την επέκταση του μέτρου στο σύνολο σχεδόν της αγοράς.

Με την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής έκδοσης και της άμεσης διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα του myDATA, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχο των συναλλαγών, να κλείσει τα «παράθυρα» της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Με το νέο πλαίσιο οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν όλα τα τιμολόγια αποκλειστικά ψηφιακά μέσω Παρόχου ή μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Κάθε συναλλαγή θα διαβιβάζεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς.

Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προβλέπεται η δυνατότητα διαβίβασης του παραστατικού με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Φορο-κίνητρα

Στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση για την αποκλειστική έκδοση των παραστατικών τους, πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή παρέχονται τα ακόλουθα κίνητρα:

- η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβέννυται πλήρως, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% και

- η δαπάνη για την παραγωγή, τη διαβίβαση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.

Τα κίνητρα ισχύουν εφόσον:

- έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων ή της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, το αργότερο 2 μήνες (έως 3 Αυγούστου 2026) πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

- η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο διάστημα.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το ποινολόγιο τα πρόστιμα για μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου φτάνουν έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και το είδος της συναλλαγής.

Ειδικότερα για συναλλαγές με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς. Το ελάχιστο αθροιστικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο είναι 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά.

Για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, και σε 1.000 ευρώ ανά έλεγχο για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Σε περίπτωση παράλειψης ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ σε όποιον δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις του στο σύστημα.