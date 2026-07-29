Μεγαλόπνοο πρότζεκτ 100 δισ. δολαρίων με data centers από NextEra Energy και Brookfield

Η ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη προσπάθεια θα περιλαμβάνει την κατασκευή 2 γιγαβάτ φυσικού αερίου στο δυτικό Κεντάκι και έως και 2,6 γιγαβάτ χωρητικότητας αποθήκευσης μπαταριών.

Σε ένα project αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων με τη μετατροπή μιας κλειστής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στο Κεντάκι σε data center με μονάδα παραγωγής ενέργειας συνεργάζεται η NextEra Energy με την Brookfield.

Η ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη προσπάθεια θα περιλαμβάνει την κατασκευή 2 γιγαβάτ φυσικού αερίου στο δυτικό Κεντάκι και έως και 2,6 γιγαβάτ χωρητικότητας αποθήκευσης μπαταριών σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η κυβέρνησή μας αξιοποιεί τα assets της -όπως τα εδάφη μας- για να προσθέσει παραγωγή ενέργειας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η επένδυση άνω των 100 δισ. δολαρίων με ιδιωτική χρηματοδότηση, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Κεντάκι, αναμένεται να δημιουργήσει 8.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και 600 μόνιμες θέσεις.

Η Brookfield θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει το mega έργο ισχύος 1,8 GW σε έκταση που κάποτε χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ουρανίου οπλικής ποιότητας και καυσίμων για πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031, ενώ το έργο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με τοπικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς, προστίθεται στο αντίστοιχο πρότζεκτ της SoftBank σε μια άλλη πρώην εγκατάσταση εμπλουτισμού του ΥΠΕΝ στο Οχάιο αξίας έως και 500 δισ. δολαρίων.