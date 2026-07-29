ΟΗΕ: Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξακολουθεί να επιδεινώνεται

Δύο χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία εποίκων και η κατάληψη εδαφών «δεν παύουν να επιδεινώνονται», εκτίμησε ο ΟΗΕ.

Δύο χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των εποίκων και η κατάληψη εδαφών «δεν παύουν να επιδεινώνονται», εκτίμησε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Καθώς οι επιθέσεις που διενεργούνται από Ισραηλινούς εποίκους, καθώς και η δημιουργία οικισμών και στρατιωτικών δομών, φθάνουν σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο, τα τρίτα κράτη οφείλουν να ενεργήσουν επειγόντως και σε συντονισμό για να θέσουν τέλος στις δολοφονίες και τους εκτοπισμούς των οποίων εξακολουθεί να αποτελεί θύμα ο παλαιστινιακός λαός, και για να θέσουν τέλος στην ισραηλινή κατοχή», ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Είπε πως, από την περασμένη Πέμπτη, οκτώ Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι, καθώς και δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967.

Την περασμένη Παρασκευή, φονικές συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε Ισραηλινούς εποίκους και Παλαιστίνιους στο χωριό Τελ, προκαλώντας τέσσερις θανάτους από παλαιστινιακής πλευράς και δύο θανάτους από ισραηλινής πλευράς.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στη συνέχεια επιδρομή στην πόλη Ναμπλούς και σε γειτονικές κοινότητες, ανακοινώνοντας τη σύλληψη δεκάδων Παλαιστινίων στο πλαίσιο «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στη Δυτική Όχθη.

«Οι έποικοι και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ενεργώντας συχνά σε συντονισμό, επιτέθηκαν σε τοπικές κοινότητες, επιτέθηκαν σε οικογένειες, κατέστρεψαν και κατέσχεσαν αγαθά, και πυρπόλησαν τεμένη», πρόσθεσε η Σαμντασάνι, διευκρινίζοντας πως «οι περιορισμοί στην ελευθερία διακίνησης έγιναν ακόμη πιο σκληροί, εμποδίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστίνιων στις απαραίτητες υπηρεσίες».

Σε σημαντική αλλά όχι υποχρεωτική «συμβουλευτική γνωμοδότηση» που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2024 το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ, είχε πει πως η κατοχή από το Ισραήλ, εδώ και δεκαετίες, παλαιστινιακών εδαφών είναι «παράνομη».

Η βία εκτινάχθηκε στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων και συχνές επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά.

Ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε χθες, Τρίτη, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «επιδεινώνεται ραγδαία».

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, τουλάχιστον 1.097 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μαχητές, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατώτες ή εποίκους, σύμφωνα με παλαιστινιακά στοιχεία, και τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη που είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, δίπλα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός εποίκου που φέρεται ότι συμμετείχε σε βίαιη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων τον Ιούνιο στο χωριό Χουουάρα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, φορώντας στολή του στρατού.

«Ο ύποπτος που φαίνεται στις εικόνες ντυμένος κατά την επίθεση με στολή του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), και ο οποίος διέφευγε επί έναν μήνα, συνελήφθη», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για έναν Ισραηλινό ηλικίας περίπου 20 ετών, που κατοικούσε σε εβραϊκό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν ήταν έφεδρος, αλλά ανήκε σε μία 'kitat konenout', τοπική ομάδα εθελοντών ένοπλων πολιτών, που τοποθετήθηκε από τον ισραηλινό στρατό προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των εβραϊκών οικισμών.

Συνελήφθη πριν από την αυγή στη διάρκεια κοινής επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και τα όπλα του κατασχέθηκαν.

Η αστυνομία αναμένεται να ζητήσει την παράταση της κράτησής του ώστε να συνεχίσει την έρευνα για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου στη Χουουάρα, στη διάρκεια της οποίας αρκετοί Παλαιστίνιοι υπέστησαν επίθεση, με ορισμένους από αυτούς να χρειάζονται νοσηλεία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν μετά τα συμβάντα δείχνουν έναν άνδρα που φοράει τη στολή του στρατού και φέρει τουφέκι M16 να χτυπάει Παλαιστινίους, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται στο έδαφος. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετοί ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί στην υπόθεση αυτή και σε βάρος ενός από αυτούς έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ