Bloomberg: Αύξηση ή πέμπτος «πάγος» - Τι θα γίνει με τα επιτόκια της Fed το βράδυ

Αυξάνεται η ανησυχία ότι ο πληθωρισμός δεν θα φτάσει τον στόχο του 2% της Fed, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν υψηλότερα επιτόκια για τον περιορισμό της ζήτησης.

Στάση αναμονής για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση αναμένεται να τηρήσει στα επιτόκιά της η Fed κατά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της FOMC, στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, αλλά οι παίκτες της αγοράς δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο μιας αιφνιδιαστικής αύξησης καθώς η υπομονή των υπεύθυνων χάραξης νομισματικής πολιτικής με τον υψηλό πληθωρισμό εξαντλείται.

Οι αξιωματούχοι της Fed έχουν βάλει στον «πάγο» τα επιτόκια φέτος, καθώς περιμένουν να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές από τους δασμούς και τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, αυξάνεται η ανησυχία ότι ο πληθωρισμός δεν θα φτάσει τον στόχο του 2% της Fed, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν υψηλότερα επιτόκια για τον περιορισμό της ζήτησης, σύμφωνα με το Βloomberg.

Η αβεβαιότητα της αγοράς μπορεί να αποδοθεί ξεκάθαρα στον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει αποφύγει την προηγούμενη πρακτική να δίνει σήματα για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Ο νέος επικεφαλής της Fed έχει δηλώσει ότι έχει δεσμευτεί να επιβραδύνει τον πληθωρισμό, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν υποστηρίζει την αύξηση των επιτοκίων για να το επιτύχει.

«Ανεξάρτητα από το τι νομίζετε ότι πρόκειται να κάνουν και τι τελικά θα κάνουν, αυτή η κατάσταση ένα εξαιρετικό παράδειγμα του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή», τόνισε ο Στέφεν Στάνλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Santander US Capital Markets. «Στην πραγματικότητα, μπαίνουμε στη συνάντηση με δικαιολογημένη αβεβαιότητα. Ενώ τους έχω να περιμένουν τον Ιούλιο, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα» πρόσθεσε.

Στη δεύτερη, καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση της FOMC, ο νέος επικεφαλής της Fed, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την οικονομία και τα επιτόκια, καθώς και τα σχέδιά του για την εφαρμογή ευρύτερων αλλαγών. Η Fed δεν θα δημοσιεύσει οικονομικές προβλέψεις και dot plot για τα επιτόκια σε αυτή τη συνάντηση.

Οι αξιωματούχοι της Fed βρίσκονται σε αναμονή από τότε που μείωσαν τα επιτόκια σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις το 2025. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, οι προοπτικές τους για τα επιτόκια έχουν δει μια σημαντική μετατόπιση καθώς η αγορά εργασίας σταθεροποιήθηκε και η πτωτική τάση του υποκείμενου πληθωρισμού σταμάτησε.

Το dot plot για τα επιτόκια που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα έδειξε ότι εννέα υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πίστευαν ότι τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων θα ήταν απαραίτητη φέτος. Και αυτό δεν οφείλεται απλώς στον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις τιμές του πετρελαίου. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ - που νωρίτερα φέτος ανησυχούσε περισσότερο για την αδυναμία στην αγορά εργασίας - δήλωσε τους τελευταίους μήνες ότι οι πιέσεις στις τιμές διευρύνονται τώρα.

Άφησε να εννοηθεί η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον είναι υπαρκτή ενώ αρκετοί άλλοι συνάδελφοί του συμμερίζονται αυτή την άποψη. Καθώς ο Γουόρς αρνείται να αποκαλύψει τις προθέσεις του, η αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει η Fed σε αυτή τη συνάντηση έχει αυξηθεί. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, οι επενδυτές έβλεπαν περίπου 35% πιθανότητα, για άνοδο στο κόστος δανεισμού, ένα σπάνιο επίπεδο αβεβαιότητας την παραμονή μιας συνεδρίασης της Fed.

«Μια αύξηση επιτοκίων, θα ενίσχυε την αξιοπιστία του Γουόρς», εκτίμησε ο Ντέρεκ Τανγκ, οικονομολόγος της Monetary Policy Analytics. «Θα έδειχνε ότι παίρνει στα σοβαρά την δέσμευσή του να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των τιμών. Το να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα κινδυνεύει να χαλάσει τη φήμη του και να κλείσει το μάτι στον Ντόναλντ Τραμπ» συμπλήρωσε.