Κοντογεώργης: Στο επίκεντρο της ΔΕΘ συνταξιούχοι, οικογένειες, μεσαία τάξη, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Στη στήριξη των συνταξιούχων, στα επικείμενα οικονομικά μέτρα ενόψει της ΔΕΘ, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και τα καύσιμα, καθώς και σε ζητήματα της πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας αναφέρθηκε ο Κοντογεώργης.

Στη στήριξη των συνταξιούχων, στα επικείμενα οικονομικά μέτρα ενόψει της ΔΕΘ, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και τα καύσιμα, καθώς και σε ζητήματα της πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επαναφοράς της 13ης σύνταξης, ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος των συνταξιούχων, σημειώνοντας ότι καμία ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Αναφέρθηκε στις αυξήσεις των συντάξεων από το 2023, στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της συμμετοχής στα φάρμακα για πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ , στις παρεμβάσεις για την προσωπική διαφορά και τις συντάξεις χηρείας, καθώς και στη δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων.

Ωστόσο, ως προς τη θεσμοθέτηση μιας μόνιμης 13ης σύνταξης, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα για ένα μόνιμο μέτρο» ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως κοστολογημένες και να επιβεβαιώνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη κανείς σε όποιον, ακοστολόγητα, λέει εύκολα λόγια ότι θα δοθεί 13η σύνταξη, όπως παλιότερα έλεγαν ότι θα διαγράψουν τα χρέη», τόνισε.

Ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε, πάντως, ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να αναμένουν νέες παρεμβάσεις, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνατότητες της οικονομίας. «Αναγνωρίζουμε πλήρως την ανάγκη και αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει, με σταδιακά βήματα και όπου είναι δυνατόν με άλματα, να κάνει το καλύτερο δυνατό για την πραγματική αύξηση των συντάξεων», δήλωσε.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα μέτρα της ΔΕΘ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί «δίκαια και αναλογικά» στους πολίτες, με προτεραιότητα στις ομάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Παράλληλα, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού θα βρεθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μικροεπιχειρηματικότητα.

«Είναι η ώρα οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μικροεπιχειρηματικότητα να δουν περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας και του εισοδήματός τους», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η συνέχιση των φοροελαφρύνσεων και η μείωση των βαρών, χωρίς υπονόμευση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια και διατηρεί διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στον Κόλπο. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο οι συμφωνημένες μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές και να αποτραπεί ένα νέο πληθωριστικό κύμα.

Σε ό,τι αφορά την επαναφορά στη δημόσια συζήτηση της δήλωσης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υφυπουργός χαρακτήρισε εκ νέου τη σχετική τοποθέτηση «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε αντιδράσει άμεσα και είχε επιβάλει πειθαρχικά μέτρα. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος και είναι λάθος να ξανανοίγει ένα θέμα που είχε κλείσει, και είχε ζητήσει και ο βουλευτής, τότε, συγγνώμη», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία οφείλουν να υπηρετούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημόσιου λόγου, ακόμη και απέναντι σε πρόσωπα που υιοθετούν λεκτικά βίαιες ή αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Δεν πρέπει να γίνεσαι ίδιος», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την Τουρκία, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια και αυτοπεποίθηση λόγω της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δυνατότητας και του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, καθώς η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. «Η χώρα έχει αυτοπεποίθηση και αυτή πρέπει να την επιδεικνύουμε με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα», κατέληξε.